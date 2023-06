Die Chaostruppe aus Iowa hat am Mittwochabend ein Metal-Inferno mit Pyros, Horrormasken und Trommelgewitter über einer ausverkauften Rockhal entladen.

Kultur 8 4 Min.

Ausverkaufte Rockhal

Slipknots Horrorzirkus zündet trotz Turbulenzen den Nachbrenner

Dustin MERTES Die Chaostruppe aus Iowa hat am Mittwochabend ein Metal-Inferno mit Pyros, Horrormasken und Trommelgewitter über einer ausverkauften Rockhal entladen.

Es läuft derzeit nicht alles rund im Horrorzirkus. Nicht nur wurde Anfang Juni das Download-Festival in Deutschland mit Slipknot als Headliner mit der Begründung von Produktionsproblemen abgesagt, sondern die Band verlor vergangene Woche mit ihrem Keyboarder Craig Jones ein langjähriges Mitglied. Darüber hinaus kündigte Percussionist Shawn „Clown“ Crahan eine nicht näher definierte Bandpause an, um seiner kranken Frau beizustehen.

Ghost feiern Hard Rock-Messe der Kontraste in der Rockhal Im Rahmen der laufenden Festival-Saison haben die maskierten Schweden-Rocker die Rockhal einmal mehr für ihre Messe der anderen Art auserkoren.

Auf den straff getakteten Headliner-Zeitplan der Band scheint all das keine Auswirkungen zu haben, auch der seit Monaten angekündigte Auftritt in der Rockhal am Mittwoch scheint nie in Gefahr. Trotz deutlich gestiegenen Ticketpreisen verkaufte sich das Metalevent sogar kurz vor dem großen Tag aus.

Ausverkaufte Rockhal

Dementsprechend ist die Rockhal bereits ordentlich gefüllt, als Slipknots Support Nothing More auf die Bretter steigt, um das Publikum für den großen Headliner aufzuwärmen. Das Quartett aus Texas, das vor 20 Jahren gegründet wurde, macht mit schmissigen Headbang-Songs ordentlich Stimmung und liefert trotz nur drei Instrumentalisten einen gewaltigen Sound ab, der druckvoll und differenziert durch die Rockhal strahlt.

Auch wenn es nach der Umbaupause mit einem markerschütternden Pyro-Knall ins Slipknot-Set geht, ist ausgerechnet der Sound erst mal nicht unbedingt der Freund der Chaostruppe aus Iowa. Ausgeprägte Höhen und eine fast völlige Abstinenz von Tiefen sorgen zu Beginn der Show nicht unbedingt für einen akustischen Hochgenuss, doch schnell ist klar, dass heute keine Gefangenen gemacht werden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Der 49-jährige Corey Taylor trat zum ersten Mal 1997 als Slipknot-Sänger auf. Foto: Tamara Holper

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der 49-jährige Corey Taylor trat zum ersten Mal 1997 als Slipknot-Sänger auf. Foto: Tamara Holper Auch an den Gitarren dominieren die Horror-Masken. Foto: Tamara Holper Zuletzt spielten Slipknot Anfang 2020 kurz vor der Corona-Krise in der Rockhal. Foto: Tamara Holper Pyro-Effekte sind ein fester Bestandteil jeder Slipknot-Show. Foto: Tamara Holper Auch die Fans kamen zum Teil maskiert in die Rockhal. Foto: Tamara Holper

Auch wenn die Band seit 1995 im Geschäft ist und seitdem zahlreiche Höhen und Tiefen durchflogen hat, ist der loshämmernde Horrorzirkus um die acht maskierten Bandmitglieder noch immer eine Brachialgewalt, wenn auch mittlerweile mit einer riesigen Headliner-Produktion im Rücken. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass ausscheidende oder pausierende Bandmitglieder im Hause Slipknot meist nur eine Randnotiz darstellen. In dem Fall schnallt man eben einem anderen Musiker die Maske auf und die gut geölte Maschine kann weiterlaufen.

110 Prozent für Luxemburg

Monster-Rocker, Japan-Metal und eine schwermetallene Geschichtsstunde Am Dienstagabend war mit Lordi, Babymetal und Sabaton eines der ungewöhnlichsten Tourpakete der letzten Monate in der Rockhal zu Gast.

Weniger geölt ist am Mittwochabend die Stimme von Frontmann Corey Taylor. Der üblicherweise enorm wandlungsfähige Sänger wendet sich nach einigen Songs persönlich ans Publikum und erzählt, dass er sich wohl irgendwas eingefangen habe und stimmlich nicht ganz auf der Höhe sei. Auch wenn seine Stimme nicht ganz auf 100 Prozent sei, wolle er aber dennoch 110 Prozent für die Luxemburger geben, die im Gegenzug dann etwas lauter mitsingen sollen. Die zu Teufelshörnern geformten Hände schießen in die Höhe, die ausverkaufte Rockhal ist offensichtlich einverstanden und folgt dem angeschlagenen Taylor bereitwillig weiter in die chaotischen Metal-Abgründe der Slipknot-Diskographie.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Corey Taylor fordert das Luxemburger Publikum zum Mitsingen auf. Foto: Tamara Holper

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Corey Taylor fordert das Luxemburger Publikum zum Mitsingen auf. Foto: Tamara Holper Jim Root haut seit Januar 1999 bei Slipknot in die Saiten. Foto: Tamara Holper Der Brite Alessandro Venturella ersetzte den verstorbenen Bassisten Paul Gray an der Bass-Gitarre. Foto: Tamara Holper

Die aktuelle Scheibe „The End, So Far“ wird mit zwei Songs dabei fast stiefmütterlich behandelt, während vom Debütalbum „Slipknot“ ganze sechs Nummern raus gehämmert werden. Und raus hämmern kann man hier durchaus wörtlich nehmen, denn das beschriebene Bühnenchaos ist in diesem Fall keine Journalisten-Floskel, sondern definitiv Programm.

Allein die permanent bespielten Percussion-Türme auf beiden Seiten der Bühne sind einzigartig in der Metalwelt. Jeder Beat des Schlagzeugers Jay Weinberg wird durch brutale Schläge auf den Percussions noch mal gedoppelt und verstärkt, während der Rest der Band mit ihren Horrormasken über die Bühne streift und immer wieder von Flammenwänden eingerahmt dämonisch ins Publikum starrt. Der häufige Einsatz von atmosphärischen Zwischeneinspielern vom Band nimmt hier und da etwas zu sehr die Energie aus der Performance, ist aber möglicherweise auch dem fortgeschrittenen Alter der Musiker geschuldet.

Sitzpause beim letzten Song

Tom Dosser: „Metal ist keine Modesache“ Der Frontmann der Luxemburger Death-Metal-Institution Desdemonia spricht über seine Szene – und die guten Seiten der Festivalabsage aus Strassen.

Nach nur 14 Songs wird es dann schon dunkel auf der Bühne und das Luxemburger Publikum fordert lautstark einen Zugaben-Block, auf den sich der Horrorzirkus aus Iowa dann auch nur zu gerne einlässt. Das übliche Doppel aus „Duality“ und „Spit it Out“ fordert noch einmal die Singkünste der Rockhal, bevor der letzte Breakdown noch mal für eine willkommene Sitzpause sorgt. Die Nummer ist bekannt, während die Band ins abgedämpfte Stakkato-Riffing übergeht, geht das gesamte Publikum in die Knie und wartet auf das Signal von Corey Taylor, um ein letztes Mal kollektiv so richtig auszurasten. Die Nummer funktioniert jedes Mal und entlässt ein verschwitztes, ausgepowertes Metalpublikum schon recht früh in die Nacht, das sicher noch gerne einige Songs mehr gehört hätte.

Die ausverkaufte Rockhal feierte die maskierte Metalband am Mittwochabend. Foto: Tamara Holper

Für Improvisation und Abweichung vom geplanten Ablauf ist kein Platz, im Endeffekt ist das vermeintliche Chaos auf der Bühne dann eben doch Teil eines durchgetakteten Geschäftsmodells, das auch fast 30 Jahre nach der Bandgründung für vollere Hallen denn je sorgt. Da lässt man sich auch von kleineren Personal-Turbulenzen oder kleinen Soundproblemen nicht aufhalten, sondern schießt mit dem Nachbrenner einfach über selbige hinweg.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.