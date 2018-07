"Siren's Call": Musik, Party, gute Stimmung

Bei hochsommerlichen Wetterbedingungen zog die zweite Auflage des Indiefestivals „Siren's Call“ am Samstag zahlreiche Besucher in die Hauptstadt. Auf ihre Kosten kamen jedoch nicht nur Musikfans, sondern auch Kulturliebhaber. Unser Fotograf hat sich unter die Zuschauer gemischt.

