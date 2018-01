(ps) - Vor einem Jahr startete der Konzertveranstalter „Den Atelier” ein neues Projekt: Das Siren's Call, ein Indie-electro Festival im urbanen Raum. Und das Projekt war ein Erfolg. Vor historischen Kulissen feierten mehrere tausend Menschen in der Kirche St. Jean oder auch im Melusina zu moderaten Electroklängen von Oscar & The Wolf oder Francesco Tristano.



Nun legt „Den Atelier” nach: Am 30. Juni soll die zweite Ausgabe des Siren's Call stattfinden. Mit dabei: Bands wie MGMT, EELS und Fishbach. Aber auch Pascal Schumacher wird sein gefeiertes „Drops & Points”-Album präsentieren - und die beiden ambitionierten Luxemburger Elektroprojekte Ryvage und Them Lights werden die Gelegenheit haben, ihre Musik vor breiterem Publikum zu testen.



Mit Eels steht dabei einer der interessantesten alternativen Musiker der vergangenen zwanzig Jahre auf der Bühne. Seit 1995 produziert Singer-Songwriter Mark Oliver Everett Alben und er schafft dabei den schwierigen Spagat, Sound und Musik weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig treu zu bleiben. Sein neues Album „The Deconstruction“, das mittlerweile 12. Werk, soll im April veröffentlicht werden.

MGMT stammen aus Brooklyn, New York, und bestehen eigentlich schon seit 2002. Durch die Decke ging die Band jedoch erst 2009 mit dem Album „Oracular Spectacular” und vor allem dank der Songs „Kids” und „Electric Feel”. Danach flachte der Hype um die Indietronic-Band etwas ab - trotz guter Nachfolgealben wie „Congratulations” und „MGMT”. Ihr neues Album „Little Dark Age” wird am 9. Februar erscheinen.



Fishbach war im vergangenen Jahr die Popüberraschung aus Frankreich. Sie trägt den französischen Pathos in ihrer Chansonmusik und paart ihn mit melancholischen Synthesizer und ihrer androgynen Stimme.



Daneben treten noch Acts wie Klangstof, Superorganism und Parcels auf. Darüber hinaus soll es Lesungen (Claudine Muno, Lucas Vogelsang, Stefanie Sargnagel) und andere künstlerische Projekte sowie Installationen geben. Eine weitere Auflage des „Rock-a-Field”-Festivals wird es jedoch nicht geben, wie „Den Atelier” unlängst mitgeteilt hat.



Karten kosten 48 Euro. Weitere Infos: sirenscall.lu

