Von Pol Schock

Irgendwann hielt es die Menschen nicht mehr auf ihren Sitzen. Als hätte der Pfarrer ein Zeichen gegeben, dass alle sich erheben sollten. Doch da war kein Pfarrer. Nur ein dünner, eleganter Mann in schlichtem schwarzen T-Shirt an seinem Flügel, mit zwei Synthesizer und einem Macbook. Alle tanzten, viele klatschetn, manche schrien. Francesco Tristano hatte die Eglise St. Jean in einen Hexenkessel verwandelt.

Tristanos Auftritt war der Höhepunkt der ersten Ausgabe des "Siren's Call"-Festivals ...