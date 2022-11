Siegfried, Ermesinde und andere so lebendig wie nie zuvor

Johann der Blinde als Playmobil-Figur? In Crécy-en-Ponthieu, wo der Graf von Luxemburg und König von Böhmen, am 26. August 1346 aufopferungsvoll und treu in den Heldentod geritten ist, erinnern in diesen Tagen 15.000 Plastik-Männchen an die erste große Schlacht eines Krieges, den die Geschichtsschreibung viele Jahre später den Hundertjährigen Krieg genannt hat.