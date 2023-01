Egal, ob mit Brad Pitt, Margot Robbie oder Jason Statham - die aktuellen Produktionen sind prominent besetzt. Hier die Filme der Woche.

Kultur 7 2 Min.

D’Woch am Kino

Sieben Neustarts für die große Leinwand

Nora SCHLOESSER Egal, ob mit Brad Pitt, Margot Robbie oder Jason Statham - die aktuellen Produktionen sind prominent besetzt. Hier die Filme der Woche.

Die Neuzugänge im Kino bewegen sich zwischen Erstem Weltkrieg, den „Roaring Twenties“ und der Gegenwart. Dramen sowie Abenteuerfilme sorgen dabei für die nötige Portion Spannung.

„Babylon“

Eine Mischung aus „The Wolf of Wall Street“ (2013) und einem Quentin Tarantino-Film: „Babylon“, ein Drama von Damien Chazelle, überzeugt nicht nur mit einer prominenten Besetzung. Vielmehr wirft der Streifen einen ca. dreistündigen Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Films und wirft dabei sowohl dekadente und exzessive als auch faszinierende Bilder Hollywoods der 1920er-Jahre auf. Eine sehenswerte Produktion, die leider etwas zu lange geraten ist und stellenweise etwas flach und sinnlos daherkommt.

Während der Ära der Stummfilme steigen Manny Torres (Diego Calva) und die Schauspielerin Nellie LaRoy (Margot Robbie) rasant auf. Der Filmstar Jack Conrad (Brad Pitt) lebt allerdings schon länger in Saus und Braus und ist in Los Angles längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Mit dem Aufschwung des Tonfilms verwandelt sich für die Alteingesessenen der süße Exzess zwischen Arbeit und Party in einen Kampf ums Überleben in der Filmbranche.

„Alcarràs“

Das spanisch-italienische Drama „Alcarràs“ erzählt die Geschichte der Familie Solé, die seit Jahren in Katalonien eine Pfirsichplantage bewirtschaftet und sich damit über Wasser hält. Mit dem Tod des Besitzers des Anwesens und den neuen Bauplänen des Erbes steht die Familie jedoch vor der Existenznot.

„L’Immensita“

Penélope Cruz spielt in der italienisch-französischen Produktion eine dreifache Mutter, die ihren Ehemann zwar nicht mehr liebt, ihn aber auch nicht verlassen kann. Ein menschliches Drama, das im Rom der 1970er-Jahre angelegt ist.

„La Guerre des Lulus“

Als abenteuerlicher Film für die ganze Familie präsentiert sich „La Guerre des Lulus“ von Yann Samuell, die unter anderem von der Luxemburger Filmschmiede Bidibul koproduziert wurde. Vier, in einem Waisenhaus lebende Freunde bilden zur Zeit des Ersten Weltkriegs die Bande der „Lulus“. Bei der Evakuierung werden diese jedoch hinter der feindlichen Front vergessen.

„Les Cyclades“

In „Les Cyclades“ treffen frühere Jugendfreundinnen nach langer Zeit wieder aufeinander und entscheiden sich spontan dazu, gemeinsam Urlaub in Griechenland zu machen. Eine Komödie mit Laure Calamy, die derzeit auch in „Annie Colère“ im Kino zu sehen ist.

„Operation Fortune“

„Operation Fortune“ zeigt, wie ein Privatsöldner einen milliardenschweren Mittelsmann darin hindern soll, eine Geheimwaffe zu verkaufen. Engagiert wird er von der britischen Regierung. Eine Actionkomödie mit Jason Statham.

„16 ans“

Die frische Jugendliebe zwischen Nora und Léo steht auf einer harten Probe. Der Bruder von Nora, ein Lagerarbeiter in einem Supermarkt, wird des Diebstahls angeklagt. Der Leiter des Geschäfts ist allerdings der Vater von Léo ...

Das vollständige Kinoprogramm findet sich auf www.wort.lu/de/service/films#.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.