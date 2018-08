Sie hat die Dynastie näher zum Volk gebracht

Das Staatsmuseum beleuchtet das Leben der portugiesischen Königstochter Maria Anna von Braganza. Sie hat Modernität in die Luxemburger Herrscherfamilie gebracht, die ganz auf Tradition setzt.

Sie ist die erste starke Frau der Luxemburger Dynastie, die Modernität in eine Familie bringt, die ganz auf Tradition setzt. Vor 125 Jahren hat die portugiesische Infantin Maria Anna von Braganza Prinz Wilhelm von Nassau geheiratet. Das Museum am Fischmarkt erinnert an sie.

Maria Anna von Braganza ist von der Geschichtsschreibung etwas vergessen worden, obwohl sie eine außergewöhnliche Rolle in der Luxemburger Dynastie eingenommen hat. Das nationale Museum für Geschichte und Kunst erinnert noch bis zum 23. September in einer kleinen Ausstellung an diese „grande Dame“ – eine historische Rückblende und zugleich eine Hommage an die portugiesische Königstochter, die vor 125 Jahren den Prinzen Wilhelm von Nassau-Weilburg geheiratet hat.



Dieses Ehebündnis zwischen einer Katholikin und einem Protestanten ist in vielfacher Hinsicht entscheidend für die Luxemburger Dynastie ...