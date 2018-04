Sichtbar, streitbar

Die Kuratoren des Luxemburger Architekturbiennale-Pavillons 2018 setzen alles daran, in Venedig zu überzeugen. Ihr Konzept bietet Sprengkraft.

Der Luxemburger Pavillon der Architekturbiennale 2018 in Venedig wagt sich von der Ebene der Forschung und Theorie aus an ein ganz heißes Eisen: eine „Architekturgeschichte der Bodenfrage“ – und damit an die Anschlussfrage, wie verfügbar Land überhaupt noch ist.

Luxemburg als Modellfall – schon in früheren Pavillons des Großherzogtums bei der Architekturbiennale entsprang das Thema aus der Alltagsrealität des Großherzogtums. So auch 2018: „Architecture of the Common Ground – Eine Architekturgeschichte der Bodenfrage“ wird die Beteiligung Luxemburgs im dann neuen Pavillon im Arsenale überschrieben – nach Jahren am alten Standort am Canal Grande wechselt der Pavillon ab 2018 in das Biennale Hauptgelände.

Das Konzept für den neuen Raum hat in der kurzen Zeit seit der offiziellen Beauftragung durch das Kulturministerium seinen Abschluss gefunden ...