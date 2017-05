Von Vesna Andonovic



Wer will schon auf Stars wie Dustin Hoffmann, Adam Sandler, Emma Thompson und Ben Stiller bzw. Tilda Swinton und Jake Gyllenhaal auf seinem roten Teppich verzichten? Richtig: Niemand, der Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Und genau das will bzw. braucht selbst das bekannteste Filmfestival der Welt in Cannes.

Denn Festivalleiter Thierry Frémaux und sein Team wissen: Nur wer sich dem Wandel nicht stur verschließt, kann auf Dauer Bestand haben – und waren dabei auch bereit Buhrufe und Diskussionen in den Kulissen in Kauf zu nehmen.

So lenkten sie im letzten Moment bei der Polemik um die beiden Wettbewerbsbeiträge „The Meyerowitz Stories“ von Noah Baumbach, dessen Rechte sich Netflix gesichert hat und Bong Joon-Hos „Okja“, das der Streamingdienst produzierte, ab. Frémaux verschob das Problem einfach auf das kommende Jahr und kündigte an, dass die Teilnahmebedingungen am offiziellen Wettbewerb um die Goldene Palme soweit überdacht werden, dass jeder Film, der an der Croisette konkurriert, auch in den französischen Kinos gezeigt werden muss. Ein Problem für Streamingplattformen wie Netflix in Frankreich, wo es ihnen gesetzlich verboten ist, Filme gleichzeitig in den Kinos und auf ihrer Plattform herauszubringen: Drei Jahre müssen zwischen beiden Veröffentlichungen liegen. Dies ist eine angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Filmbranche veraltet anmutende Gesetzgebung.

Sie berücksichtigt tatsächlich den Wandel im Konsumverhalten des Publikums ebenso wenig, wie die Tatsache, dass es inzwischen der kleine Bildschirm und eben diese Streaming- und VOD-Plattformen sind, die – durch all die Filme und Serien, die sie in Auftrag geben – die neue kreative Spielwiese der Filmemacher geworden sind.

Leinwand vs. oder mit Bildschirm

Dass dies letztlich das Filmgeschäft kannibalisiert, ist zum Teil ebenso ein Trugschluss, wie die Ankündigung, dass die Erfindung des Fernsehens den Tod des Kinos bedeuten würde: Schließlich darf man annehmen, dass niemand so kurzsichtig wäre, die Hand abzuhacken, die ihn buchstäblich „füttert“. Künstlerische Inhalte sind demnach nicht gefährdet, wohl aber die aktuellen Produktionsmethoden und -gewohnheiten.

„Wer sich heute noch Fragen dazu stellt, ob Serien ,Kino‘ sind, hat die Entwicklung längst verpasst“, stellt der Iris-Production-Chef Nicolas Steil fest, der sich als einziger Luxemburger Produzent mit „Bad Banks“ und „18 – Krieg der Träume“ international auf dieses Gebiet vorwagt. Doch nicht nur Zwist gab es im Zusammenhang mit dem kleinen Bildschirm auf der Croisette: Serien bescherten dem 70. Festival auch zwei richtige Highlights.

„Top of the Lake: China Girl“, die zweite Staffel der sechsteiligen Serie von Jane Campion, erste und bislang einzige Dame im Goldene-Palme-Herrenclub (1993 für „The Piano“), wurde in einer 350-minütigen Marathonvorführung gezeigt. In den zwei Pausen gab es für die wackeren Zuschauer dann auch kostenfreies Wasser und Müsliriegel. Und diese Staffel zeigt, wie gewandt und meisterlich Campion ihre Figuren und Haupt- und Nebenstränge von Mordfall und Eltern-Kind-Beziehung vor Adoptionshintergrund verbindet, um sie dann wieder in entgegengesetzte Richtungen zu entwickeln und wie mitreißend filmisch sie ihre Bilder für den Fernsehschirm gestaltet.

Für Aufsehen sorgte bereits an Christi Himmelfahrt die Präsentation zweier Episoden der neuen „Twin Peaks“-Reihe von Kultregisseur David Lynch – insgesamt sind 18 Folgen geplant. Lynch lässt 25 Jahre nach „Twin Peaks: Fire Walk with Me“ seine Figuren wiederauferstehen – und so stahl u. a. Kyle MacLachlan so manchem gewagten Dekolleté am Ro

