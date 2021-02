Serie „Fate: The Winx Saga“: Ein Schritt zurück

Extrem klischeebehaftet statt süß und zauberhaft: Die Netflix-Produktion „Fate: The Winx Saga“ enttäuscht mit Whitewashing und schwachen Frauenfiguren.

Zauberer, Vampire und Co. haben dank der Streamingdienste ein kleines Revival erlebt. Zwar wurden seit den 1990er-Jahren immer wieder Serien mit Fabelwesen und mythologischen Figuren lanciert – „Buffy the Vampire Slayer“, „Charmed“ und „Supernatural“ lassen grüßen –, doch so magisch wie derzeit ging es schon lange nicht mehr auf den Bildschirmen zu.

Einer der jüngsten Auswüchse dieses Trends ist die sechsteilige Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“, die auf der 2005 gestarteten Zeichentrickserie „Winx Club“ basiert ...