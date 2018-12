Serie "Beat" steigt in Berliner Abgründe herab

Techno, Drogen, organisiertes Verbrechen und Geheimdienst-Spionage: In der neuen Serie "Beat" knallen viele Extreme sehr intensiv aufeinander.

Unsere Zapping-Kritik der Woche: Mit der Serie "Beat" taucht Amazon in die Exzesse der Berliner Technoszene und den Organhandel ab. Die Serie von Regisseur und Ideengeber Marco Kreuzpaintner erzählt alles mit vielen Extremen - und einem guten Hauptdarsteller.

Also bei dem Drogenkonsum noch so fit zu sein, wäre in der Realität echt bewundernswert. Vielleicht liegt genau da die Crux von „Beat“. Nicht, dass Jannis Niewöhner diesen Berliner Szeneclub-Mitbegründer, Dauerjunkie und sensiblen Beschützer seines Freundeskreises und Familienersatzes schlecht spielen würde.



Aber wie eines der weiteren am Projekt beteiligten Vorzeigegesichter des deutschen Films und Fernsehens, Christian Berkel, in einem Interview zur aktuellen Amazon-Neuproduktion betont: „,Beat‘ ist schon sehr wuchtig ...