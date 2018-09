Es sind Menschen am Rande der Gesellschaft, sie brauchen Hilfe, eine Unterkunft, eine warme Mahlzeit, sie brauchen aber auch - und das wird oft vergessen - Zugang zur Kultur. Musiker Serge Tonnar hat zusammen mit ihnen vier Songs geschrieben: "Mär sinn aarme Säi".

Serge Tonnar und ein paar "aarme Säi"

Eine Unterkunft, eine warme Mahlzeit, ganz gewiss brauchen sie das. Aber - und das wird oft vergessen - Menschen am Rande der Gesellschaft brauchen auch Zugang zur Kultur, müssen Kultur leben und erleben. Musiker Serge Tonnar hat zusammen mit ihnen vier Songs geschrieben: "Mär sinn aarme Säi".

(mt) - Es ist ein Projekt von "Caritas Accueil et Solidarité", die über ihre soziokulturelle Agentur für Kunst und Kultur "Creamisu" Menschen am Rande der Gesellschaft die Möglichkeit bietet, sich kulturell zu betätigen. Im "Centre Ulysse" in Bonneweg haben sich sechs Musiker für zwölf Monaten zusammengefunden, um vier Songs zu komponieren. Musiker Serge Tonnar und Luca Parisi vom "Creamisu" haben hierbei die Fäden zusammengehalten.

Das Resultat liegt nun vor, eine CD und vier Videoclips, von denen der erste, der Song "Fight", diese Woche über Youtube publik gemacht wurde - die drei anderen werden in den kommenden Wochen folgen. Julio Almeida, Alex Heyar, Nelson Tavares und Lima Domingos sind die vier Singer-Songwriter, die von Serge Tonnar und Luca Parisi und bei den Aufnahmen auch von einigen Musikern der Band Legotrip unterstützt wurden.

"Wir wollten ironisch sein", sagt Serge Tonnar bei der offiziellen Vorstellung der Songs, "wir wollten nicht auf die Tränendrüsen drücken, wir wollten humorvoll sein und auch eine positive Botschaft übermitteln." Tonnar verweist auf den Covertitel "Mär sinn aarme Säi". In schwarzem Anzug - gestiftet von Kleiderhaus Bram - zeigen sich die Musiker. Einen Anzug, aber keine Schuhe - sie posieren barfuß vor der Kamera.

"Wir wollen der Luxemburger Gesellschaft den Spiegel vorhalten", meint auch Tonnar, "viele Luxemburger beklagen sich fortwährend, aber es gibt Menschen, denen es dann doch schlechter geht - aarme Sai."

Auch ein posthumes Werk von Thierry Van Werveke



Charel Schmit, Präsident von "Caritas Accueil et Solidarité", weist auf die Doppelfunktion der Sozialarbeit hin: Man sei gewöhnlich der Fürsprecher für Menschen, denen es schlecht gehe, aber man müsse auch diesen Menschen eine eigene Stimme geben, ihnen das Wort lassen und genau das sei bei diesem Projekt der Fall: "Wir bekommen von euch die Welt erklärt, ihr zeigt uns euer Luxemburg, das ist das Besondere an diesem Projekt."



Die CD enthält außer den vier Songs zusätzlich auch Gastlieder von u.a. Claudine Muno und ein posthumes Werk von Thierry Van Werveke. Bestellen kann man das Album bei der Caritas, Preis 10 Euro. caritas@caritas.lu