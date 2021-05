Es ist ein Anfang: Die Rockhal öffnet den großen Saal für Serge Tonnar und 1000 Zuschauer - unter strengen Hygienebedingungen.

Serge Tonnar spielt am 21. Mai vor Publikum in der Rockhal

Es wird das größte Konzert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020: Die Rockhal wird am 21. Mai als Teil der Reihe „Because Music Matters“ eine Show von Serge Tonnar organisieren. Das gab die Escher Konzerthalle am Donnerstag auf ihrer Website bekannt. Tonnar auf der großen Bühne der Rockhal auftreten, zugelassen ist ein Publikum von 1000 Personen.

Dabei werden die bekannten strengen Hygienevorschriften in Kraft sein: Besucher müssen Masken tragen, Abstand halten und einen Covid-Test vor Betreten des Konzertsaals sowie einen weiteren sieben Tage nach dem Konzert machen. Karten gehen am 7. Mai über www.rockhal.lu in den Vorverkauf.

