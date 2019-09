Serge Tonnar mit "aner Lidder" in der Philharmonie

Der Musiker wagte sich an Brel, Lennon und Cohen heran - ganz überzeugend und auf Luxemburgisch.

"Mir Lëtzebuerger versti jo keen Auslännesch“, meinte Serge Tonnar am Samstag ganz bissig und rechtfertigte damit sein Konzert in der Philharmonie.

Das Fotografieren sei normalerweise nicht erlaubt, man drücke diesmal aber ein Auge zu. Serge Tonnar, der am Samstag sein großes Konzert im „Grand Auditoire“ der Philharmonie gab, warnte anfangs nur: „Wer es wagt, ,d'Belsch Plaasch‘ in den Saal hineinzubrüllen, der wird hinauskomplementiert.“ Dies natürlich aus triftigem Grund. Denn „aner Lidder“ standen auf dem Programm, Chansons anderer Künstler, also weder ein „Crémant an der Chamber“ noch „d'Belsch Plaasch, Äddi a Bon voyage“.

Serge Tonnar reiste am Samstag kreuz und quer durch das Liedgut anderer Künstler, von Francis Cabrel und Léo Ferré über Udo Lindenberg bis zu Bob Dylan und John Lennon ...