Das Grundrecht auf Kultur sei mit 2G-Regeln nicht mehr gewährleistet, was in Widerspruch mit den Menschenrechten stehe, so der Künstler.

Kultur 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Offener Brief an Staatsrat

Serge Tonnar fordert Recht auf Kultur

Das Grundrecht auf Kultur sei mit 2G-Regeln nicht mehr gewährleistet, was in Widerspruch mit den Menschenrechten stehe, so der Künstler.