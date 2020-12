Pour Serge Tonnar aussi «ofgesot» est le mot de l'année.

Serge Tonnar «annule tout»

«Ofgesot» («annulé») est le mot de l’année. Plus que d’autres, les artistes de tout poil sont condamnés au silence. Plus que d’autres, les musiciens sont privés de leur public. Et pourtant, nombreux sont ceux à retrousser leurs manches et proposer d’autres formes de rencontres.

Parmi ceux, qui ne veulent pas se cloîtrer dans le silence, l’on retrouve Serge Tonnar, qui dès les premiers temps de confinement invitait avec ses «Live aus der Stuff» des artistes dans votre salon.

Aujourd’hui l’infatigable troubadour des temps modernes revient à la charge avec «Ofgesot». Enregistré dans un sombre et oppressant couloir de cave, le chanteur, tout de noir vêtu, clame haut et fort son besoin de parler, de discuter avec son public. «haut ass net ze fréi / a gëschter kënnt ni méi / et gëtt just nach elo / well muer ass ofgesot.... gleef net alles wat se soen / wa si lafen, bleif mol stoen / mir sinn aus stären an aus léift gemaach...». Ses mots, poétiques et posés, revendiquent une nécessité absolue d'échanges mais aussi un refus viscéral de toute forme de sinistrose. Au-delà de la mise en scène volontairement noire de «Ofgesot», Serge Tonnar garde espoir.

www.tonnar.lu

