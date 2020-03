Sepideh Farsi: «Chaque nouvelle en efface une autre»

Vesna ANDONOVIC

Sepideh Farsi, née en 1965 à Téhéran et vivant depuis 1984 à Paris, réunit en sa personne deux caractéristiques que l’on pourrait croire incompatibles: elle est Iranienne et réalisatrice. Avec la participation de Tarantula Luxembourg et le soutien du Film Fund au travers du programme «Cineworld», elle observe dans «I Will Cross Tomorrow» avec finesse et empathie la rencontre de deux mondes au travers de deux personnages malmenés par la vie.