Das Centre Culturel Portugais zeigt Arbeiten von Vasco Futscher.

Sehen lernen auf Portugiesisch

Ein Weg zur Kultur Portugals sind die zahlreichen Ausstellungen, die das Centre Culturel Portugais organisiert. Aktuell sind mit den Arbeiten von Vasco Futschner erstmals Skulpturen in Merl ausgestellt – eine Ausstellung, die zum genauen Hinsehen einlädt.

von Kathrin SCHUG

Die Sprache und Kultur Portugals einem breiten Publikum vermitteln – das ist die Aufgabe des Centre Culturel Portugais – Camões Luxembourg. Auch, wenn die Navigationsgeräte mancher Besucher noch ihre Probleme haben, die Adresse zu finden – Adília Martins de Carvalho ist glücklich mit den Räumen des Portugiesischen Kulturzentrums in Merl: Eine luftige Architektur, großzügig geschnittene Flächen und Fensterfronten, die den Raum nach außen hin öffnen. Seit zwei Jahren residiert das Centre Culturel Portugais – Camões Luxembourg (CCP) an der Place Joseph Thorn und betreibt dort neben Sprachkursen auch die Vermittlung der Kunst und Kultur Portugals.



Die Expo “Cousins Germains“ von Vasco Futscher läuft bis zum 3. Oktober im Centre Culturel Portugais – Camões. Foto: Lex Kleren

Auf Einladung des Zentrums haben schon zahlreiche Kunstschaffende in den Räumen ausgestellt – rund fünf Ausstellungen organisiert das Zentrum pro Jahr. Für die Sommerschau wurde in diesem Jahr Vasco Futscher eingeladen. Der Künstler, dessen Hauptmaterial die Keramik ist, hat sich in seinem Heimatland Portugal bereits einen Namen gemacht, jetzt sind seine Arbeiten erstmals in Luxemburg zu sehen. „Cousins Germains“ – zu Deutsch: Cousins ersten Grades – hat der 31-Jährige seine Ausstellung übertitelt. Ein verwandtschaftliches Verhältnis, das nicht so eng ist wie die Bindung zwischen Geschwistern. Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sind mitunter subtiler und fallen nicht so unmittelbar ins Auge wie bei Brüdern und Schwestern. Ein solch intensives und zugleich zartes Band besteht auch zwischen den Papierarbeiten und Skulpturen, die Futscher im hellen Ausstellungsraum des Zentrums arrangiert hat.



Auf hohen Vitrinensockeln begegnet der Blick des Betrachters seinen Arbeiten in den lichtdurchfluteten Räumen auf Augenhöhe. In reduzierten geometrischen Formen befragt Futschner sein Material, die Keramik, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Von der großen Bandbreite der Materialeigenschaften, verschiedenen Glasurtechniken bis zu den Spuren der Bearbeitung durch menschliche Hände. Die Objekte erinnern mal an das Modellieren als jahrtausendealte Kulturtechnik der Menschheit, mal an magische Fetisch-Objekte antiker Kulturen – vollständig ergehen tun sie sich darin jedoch nie. Im Gegenteil: In Zusammenklang mit den Pastell-Arbeiten an den Wänden ergeben sie ein zeitloses und stimmiges Konzept.



Die Papierarbeiten an den Wänden greifen Motive und Momente der Skulpturen auf; ganz und gar nicht plakativ, sondern auf feinsinnige und nuancierte Weise, die sich oftmals erst bei genauem Hinsehen zeigt. Um die Echo-Klänge in Komposition, Farbakzenten oder Formgebung zu erkennen, muss man sowohl die Keramiken als auch die Pastelle sehr genau betrachten und vergleichen – eben ganz so wie physiognomische Ähnlichkeiten bei Cousins ersten Grades. Die kleine, aber gut gemachte Ausstellung leitet damit zu etwas sehr Wertvollem an: Nicht nur zu schauen, sondern zu sehen.

„Cousins Germains“, Vasco Futscher, bis zum 3. Oktober im Centre Culturel Portugais – Camões Luxembourg, 4, Place Joseph Thorn, Luxemburg. Öffnungszeiten von montags bis freitags, von 9 bis 17.30 Uhr.