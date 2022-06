Seen- und Schneelandschaften Finnlands in der Malerei von Marc THILL

Der Keitele-See, ein Gemälde von außergewöhnlicher Leuchtkraft, das sich in der National Gallery befindet. In diesem Bild, das fest strukturiert wird durch ein Netz aus horizontalen, vertikalen und vor allem schrägen Linien, merkt man den Einfluss japanischer Drucke, die der finnische Maler Akseli Gallen-Kallela während seiner Aufenthalte in Paris gesehen hat. Dort waren sie damals sehr in Mode. 1905, Öl auf Leinwand, 53 x 66 cm, The National Gallery, London.