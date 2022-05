Die Filmfestspiele in Cannes beginnen am Dienstag mit einer Flut an Filmen, Stars und Glitzer - darunter so manches auch aus Luxemburg.

Filmfestspiele in Cannes

Sechs Filme aus Luxemburg und gleich zweimal mit Vicky Krieps

Anina VALLE THIELE Die Filmfestspiele in Cannes beginnen am Dienstag mit einer Flut an Filmen, Stars und Glitzer - darunter so manches auch aus Luxemburg.