Sean Connery ist tot

Der James-Bond-Darsteller starb im Alter von 90 Jahren. Er erlangte in den 1960er Jahren Weltruhm alsAgent 007.

(dpa) - Der schottische Ex-James Bond-Star Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit, wie der britische Sender BBC am Samstag berichtete. Der im Jahr 1930 in Edinburgh geborene Connery war der erste James-Bond-Darsteller - und für viele Fans auch der beste.

Doch auch in Filmen wie „The Name of the Rose“ oder „Indiana Jones“ hat er sich bewiesen, für seine Rolle in „The Untouchables“ bekam er sogar einen Orkar und den Golden Globe.

Die Schauspieler Sean Connery und Claudine Auger im April 1965 auf den Bahamas während der Dreharbeiten zu dem James-Bond-Film "Thunderball". 2005, USA, Los Angeles: Sean Connery und Ehefrau Michelle kommen in Berlin zur Verleihung des Europäischen Filmpreises. Schauspieler Sean Connery und seine Frau Micheline kommen am 01.07.19999 zur Eröffnung des Schottischen Parlaments in Edinburgh. Sean Connery als "James Bond". Sir Sean Connery, britischer Schauspieler, kommt während des Internationalen Filmfestivals zu einer Vorstellung seines alten Films "Der Mann, der König sein wollte" aus dem Jahr 1975.

Connery wurde im August 90 Jahre alt. Er war am 25. August 1930 als Sohn eines Fernfahrers geboren, und hatte sich als Milchmann, Baggerfahrer oder Drucker versucht, ehe er auf die Schauspielerei kam.

Nach Engagements im Theater und Fernsehen kamen zunehmend Filmrollen dazu. Aber erst Bond brachte Connerys Karriere richtig in Schwung. „Es war enorm. Damals hätte ich das nie gedacht“, sagte er 2003 in einer BBC-Talkshow. „Niemand hat geahnt, was das für ein Erfolg werden würde.“ Spätestens der dritte Film „Goldfinger“ (1964) löste eine globale Bond-Manie aus, die Connery jedoch nervte. Nach seinem fünften Agenteneinsatz „You Only Live Twice“ (1967) hatte er genug.

Als sein Nachfolger George Lazenby schon nach einem Film die Lust auf Bond verlor, ließ sich Connery überraschend zu einem Comeback in „Diamonds Are Forever“ (1971) überreden. „Ich hab gedacht: Mensch, für nur 14 Wochen Arbeit wäre das doch eine gute Idee“, erklärte Connery später.

Seit 1975 war Connery mit der französischen Malerin Micheline Roquebrune verheiratet. Seiner ersten Ehe mit der australischen Schauspielerin Diane Cilento (1933-2011) entstammt sein Sohn Jason. Obwohl Connery meist in Spanien oder auf den Bahamas lebte, blieb er seiner schottischen Heimat eng verbunden und trat vehement für die Unabhängigkeit Schottlands ein.



