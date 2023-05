Wie Hakim Bouacha im Kinneksbond Mamer das Tanztheater nutzt, um mit der Vergangenheit abzurechnen.

Dokumentarisches Tanztheater

Schwul und Muslim: der alltägliche Hass und die Folgen

Daniel CONRAD Wie Hakim Bouacha im Kinneksbond Mamer das Tanztheater nutzt, um mit der Vergangenheit abzurechnen.

Einmal mehr zeigt das Kinneksbond Mamer mutiges Tanztheater; diesmal von und mit Hakim Bouacha. Der Choreograf und Tänzer nutzt das Solo autofiktional die Vergangenheit aufzuarbeiten und gleichzeitig auf grundsätzliche Problemlagen aufmerksam zu machen.

Sein Dokumentartanztheater „Genesis“ in französischer Sprache erzählt, so die Veranstalter, „von der Liebe, die verurteilt, zensiert und in manchen Ländern noch immer verboten wird.“

„,H’ ist ein junger Homosexueller algerischer Herkunft, der in Nordfrankreich in eine muslimische Familie hineingeboren wurde. Auf der Bühne erzählt er von seiner Jugend in Roubaix voller Beleidigungen, dem sozialen und familiären Druck, den Aggressionen, seinem Leben als junger Erwachsener in Belgien, seinen One-Night-Stands, seinen Fragen, seiner Wut und seinen Kämpfen“, fasst das Team des Kinneksbond als der Koproduzent des Stücks zusammen.

Dabei unterbreche er die eigenen Erlebnisberichte mit Zeugenaussagen aus Marokko und Tunesien und „macht so das Unsichtbare, die Begegnungen im Schatten und die Gewalt, die er hätte erleiden können, wenn seine Großeltern sich nicht entschieden hätten, Algerien Ende der 1950er-Jahre zu verlassen, sichtbar und hörbar.“

In einer Mischung aus eigenen Erfahrungen und Zeugenberichten setzt der Choreograf und Tänzer einen eindringlichen Abend zusammen. Foto: Théâtre de Liège

Bouacha wolle nicht zurückschlagen, sondern nur Rechenschaft ablegen. „Er erzählt von den Abwehrmechanismen, die Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, anwenden, und beschreibt auf ergreifende Weise die Allgegenwart des Mangels und die unendliche Traurigkeit derjenigen, die einfach nur frei lieben möchten.“

Tickets für den Abend in franz. Sprache am Donnerstag, dem 11. Mai, um 20 Uhr gibt es für 22,50 Euro (8 Euro erm.; Mindestalter 14 Jahre) über die Kinneksbond-Website und über LuxembourgTicket unter Tel. 470895-1. Die Journalistin Marie-Laure Rolland wird ab 19.45 Uhr eine Einführung in das Stück geben. Mehr unter: www.kinneksbond.lu.

