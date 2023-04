Warum der Albumrelease und der Liveabend nicht nur für das Ensemble United Instruments of Lucilin und Pascal Schumacher so spannend ist.

Schulterschluss der Luxemburger Klangtüftler

Am 28. April ist es soweit: die „CTRL Variations“ erscheinen unter anderem als limitierte Doppel-LP. Und gleichzeitig kann das Projekt live um 20 Uhr im Théâtre National du Luxembourg in Auszügen angehört werden. Doch damit nicht genug: auch ein neues Werk aus Schumachers Feder wird beim Live-Release seine Weltpremiere feiern - und gleichzeitig sein Schaffen mit dem Werk von Philip Glass in Verbindung gebracht werden.

„Wir hoffen, dass wir diesen Abend auch noch einmal in anderen Locations spielen können“, sagt Pascal Schumacher. Doch so ganz leicht ist das nicht: die Musiker des Ensembles United Instruments of Lucilin, die Schumachers Komposition aufführen, und die Projektionsleinwände brauchen Platz und technischen Background.

Aber dann kommt gerade in einem entsprechenden Saal das zum Aufscheinen, das nicht nur Schumachers Weg in das Komponieren und seine Bühnenideen beflügelt hatte: Über zehn Jahre nach der ursprünglichen Performance im Rahmen des zeitgenössischen Musikfestivals Rainy Days 2009 darf das Projekt noch einmal seine Facetten zeigen. Die einstige Auftragsarbeit unter der offiziellen Federführung der United Instruments of Lucilin, die sich auf die zeitgenössische Musik spezialisiert haben, entstand nach einer Idee von Schumacher und dem Typografen Michael Welfringer. Es verschmilzt auf ungewohnte Art Klang, Design und die Literatur von Ian Monk.

Auch wenn Schumacher, wie er sagt, es so heute nicht mehr in dieser Form und Herangehensweise komponieren würde, ist es doch ein zentrales Dokument in der Musikgeschichte des Landes. Es war künstlerisches Neuland - und das hat seine Wirkung auch heute noch. Warum sonst hat sich das deutsche Label Schumachers, „Neue Meister“, entschlossen, die Produktion zu unterstützen? „Wir nutzten alle damals den MSN Messanger Dienst. Das war unglaublich spannend, abstrakt und sehr neu für uns“ erklärt Pascal Schumacher die Grundidee im Rückblick. Bei ,CTRL Variations’ werden drei Personen durch Monitore auf der Bühne dargestellt, die, wie in einem Chat, miteinander kommunizieren.“

Nach fast 15 Jahren ergab es sich, dass die Musik von United Instruments of Lucilin neu aufgenommen werden konnte. „Glücklicherweise waren es zum großen Teil dieselben Musiker wie bei der Uraufführung“, sagt Schumacher. „Ich war erst einmal sehr aufgeregt, da es mir nicht klar war, wie ich persönlich zu dieser Komposition von mir stehen würde. Recht schnell war ich aber beruhigt und sehr glücklich, dass diese Musik wieder zum Leben auferweckt wurde.“ Es spielen live und auf dem Album Léo Belthoise (Geige), Sophie Urhausen (Bratsche), Jean-Philippe Martignoni (Cello), Sophie Deshayes (Flöte), Max Mausen (Klarinette), Pascal Meyer (Klavier), Guy Frisch (Perkussion) unter der Leitung von Pit Brosius.

