Schuldig, weil sie eine Frau war

Wie und warum der Luxemburger Literaturprofessor René Weis späte Gerechtigkeit für die 1923 hingerichtete Britin Edith Thompson erwirkt.

Am 9. Januar 1923, um 9 Uhr, öffnet sich die Falltür und Edith Thompson tut im Londoner Holloway Gefängnis am Galgen ihren letzten Atemzug. Wie ihr Liebhaber Frederick Bywaters wurde sie für den Mord an Ehemann Percy zum Tode verurteilt. Doch die Sachlage der Bluttat ist längst nicht so klar, wie sie scheint.

Am heutigen 22. November 2018, pünktlich zum Mittagsschlag, läutet Johann Sebastian Bachs Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068 in der anglikanischen Kapelle des City of London Cemetery and Crematorium eine Familienzusammenführung ein, die ganze 95 Jahre brauchte und ohne die Beharrlichkeit eines Luxemburger Literaturprofessors am University College London (UCL) vermutlich auch niemals stattgefunden hätte: Sieben Monate brauchte René Weis' Anwalt, um sie zu erwirken.



Doch warum ist er selbst überhaupt darum bemüht? „Es ist einfach das einzig Richtige, ja buchstäblich Einzige, das wir heute noch für diese junge Frau tun können“, so der Gelehrte ...