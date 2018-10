Die Neustarts der Kinowoche bieten unter anderem einen Blick hinter die Kulissen des ersten Mondflugs.

Schritte der Menschheit

Daniel CONRAD Der erste Schritt auf dem Mond? Eine Herausforderung! Aber viele andere alltägliche Dinge wie das Smartphone können Auslöser für Chaos sein - gerade in einem Kinoneustart der Woche.

Die Kinoneuvorstellungen der Woche repräsentieren auf ihre ganz unterschiedliche Weise Gesellschaftszustände zwischen Tabus und neuen Herausforderungen – und wie wir ihnen begegnen. Das meint nicht nur offensichtlich in die engere Auswahl kommende Filme wie den Gewinner der „Caméra d'or“ in Cannes, „Girl“ von Lukas Dhont, um eine transsexuelle junge Tänzerin, der für viel Furore unter den Experten sorgte.

Zweifel sind beim neuen Streifen von Lars von Trier angebracht. In „The House That Jack Built“ soll er – so die Kritiken bisher – eine Gewaltorgie sondergleichen entfachen. Vielleicht nur dann eine Wahl, um letztlich über seinen Tabubruch mitreden zu können.

Und auch wenn die französische bzw. von der Luxemburger Tarantula Distribution vertriebene Doku, „À nous de jouer!“ ein Stück zu weit vom Schulalltag im Großherzogtum entfernt scheint, sollte sie aber Dokufans mindestens eine Überlegung wert sein. Darin geht es um Lösungen an einer Pariser Banlieueschule, dem „échec scolaire“ entgegenzutreten und Kinder zu stärken, um gesellschaftlichen Hemmnissen zu begegnen.



Eine Herausforderung der besonderen Art thematisiert „First Man“. Ryan Gosling schlüpft in dem Biopic in die Astronautenstiefel von Neil Armstrong und zeigt den schier unmöglichen Kampf, zum ersten Mal auf den Mond zu gelangen – und die Opfer wie auch die Zweifel um diesen Menschheitstraum.



Es braucht aber nicht gleich das Drama um die Eroberung eines Himmelskörpers zu sein. Manchmal liegen Spiegelbilder unserer Gesellschaft in den eigenen vier Wänden. Gleich zwei Filme machen aus Abendessen im Freundeskreis eine Generalabrechnung um die plötzlich sehr fragilen Konstanten im Alltag: die deutsche Neuverfilmung der gleichnamigen französischen Kino- bzw. Theaterkomödie „Der Vorname“ und die Tragikomödie „Le Jeu“.



Während bei dem einen Streifen die Nachwuchsnamenswahl für Aufregung sorgt, ist es bei dem anderen der Pakt, alle individuellen Smartphonenachrichten des Abends öffentlich miteinander zu teilen – beides herrlich böse serviert!



