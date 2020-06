Der Spanier, der mit seinem Roman "Der Schatten des Windes" Weltruhm erlangte, lebte in Los Angeles, wo er zuletzt für Hollywood Drehbücher schrieb.

Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón gestorben

Der Spanier, der mit seinem Roman "Der Schatten des Windes" Weltruhm erlangte, lebte in Los Angeles, wo er zuletzt für Hollywood Drehbücher schrieb.

Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist an diesem Freitag in Los Angeles gestorben, wie sein Verleger bestätigte. Zafón verschied nach einem Krebsleiden im Alter von nur 55 Jahren.

Der Spanier erzielte weltweiten Erfolg mit "La sombra del viento", "Der Schatten des Windes", einem Roman, mit dem er eine Tetralogie unter dem Titel "El cementerio de los libros olvidados", "Der Friedhof der vergessenen Bücher", begann, die 2016 mit "El Laberinto de los Espíritu" abgeschlossen wurde.

Nachruf auf den Meister der falschen Fährten Der katalanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Vom Werbetexter zum Schriftsteller und Creative Director

Der Autor arbeitete zuletzt als Drehbuchautor in Hollywood. "Der Schatten des Windes" gewann zahlreiche Preise und wurde 2007 von 81 lateinamerikanischen und spanischen Schriftstellern und Kritikern in die Liste der besten 100 Bücher in spanischer Sprache der letzten 25 Jahre aufgenommen.

Zafón, der zunächst als Werbetexter arbeitete und am Ende Creative Director für Filmproduzenten war, zeigte wenig Präsens in literarischen Kreisen. In einem Interview mit der spanischen Zeitung "El País" sagte er einmal, "die so genannte literarische Welt besteht zu einem Prozent aus Literatur und zu 99 Prozent aus der Welt". Viele Schriftsteller, wie etwa der Amerikaner Don Delillo, haben in der Werbung angefangen, weil auch sie die Literatur berührt. Dort lernt man, Sprache zu sehen, Wörter als Bilder.

Nos deja uno de los autores españoles más leídos y admirados en todo el mundo. Carlos Ruiz Zafón, novelista referente de nuestra época, deja una importante huella en la literatura actual. Gracias por hacernos viajar a través de tus historias.



Todo mi cariño para su familia. pic.twitter.com/iSVo5qZ6ol — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 19, 2020

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchéz würdigte auf Twitter Carlos Ruiz Zafón mit den Worten "ein führender Romanautor unserer Zeit, er hinterlässt eine wichtige Spur in der aktuellen Literatur. Vielen Dank, dass Sie uns durch Ihre Geschichten reisen lassen." (mt)

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.