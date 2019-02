Die Filmkritik der Woche: "Can You Ever Forgive Me?" oder warum Melissa McCarthy und Richard E. Grant zu Recht für einen Oscar nominiert sind – und was Claas Relotius damit zu tun hat

Kultur 1 3 Min.

Schreibtischtäterin aus Überzeugung

Vesna ANDONOVIC Wer mit dem Rücken zur Wand steht, hat zwei Möglichkeiten: Aufgeben oder einen allerletzten Befreiungsschlag versuchen. Für letztere Option entscheidet sich Autorin Lee Israel, deren Biografien aus der Mode gekommen sind, in "Can You Ever Forgive Me?" – und sie lässt dabei ihrer kreativen und auch kriminellen Energie freien Lauf.

Es gibt sie also doch: diese Mit-dir-kann-man-Pferde-Stehlen-Beziehung zwischen Mann und Frau. Während Hollywood bislang eher bemüht war, die Interaktion zwischen den Geschlechtern stets mit sexueller Spannung zu würzen, verbindet die misanthropische Schriftstellerin Lee und den dem Alkohol zugeneigten Jack Hock ein weitaus stärkeres Band: Sie sind in „Can You Ever Forgive Me?“ nicht nur sprichwörtliche, sondern richtige „partner in crime“, wenn auch erst unfreiwillig.

Denn seit Lees Celebrity-Biografien scheinbar aus der Mode gekommen sind, sucht ein Problem nach dem andern die Autorin heim ...