Schneider gewinnt Städtekunstpreis

Der Prix d'art Robert Schuman des Städtenetzes Quattropole, der Preisträger 2019, Thibaud Schneider, und die große Schau der Nominierten.

Etwas mehr als drei Stunden dauert allein der – laut den Veranstaltern – schon sehr knapp gehaltene Presserundgang. Die vier Kuratorinnen und Kuratoren, die von den vier Partnerstädten des Quattropole-Netzwerks berufen wurden, sprudeln nur so vor Begeisterung. 16 Künstlerinnen und Künstler – jeweils vier pro Stadt – haben sie ausgewählt; mit zum Teil gleich mehreren zeitgenössischen Werken sind diese nun in den zwei Ausstellungsstätten, der Villa Vauban – sogar im Park – und dem Cercle Cité zu sehen.

Das ist in der Summe ein ungemein dichtes Portfolio: die Werke an sich, die Lebensläufe der Künstlerinnen und Künstler, ihre jeweiligen Ansätze, Thematiken und ihre individuelle Umsetzung, die sie oft ganz speziell an die Ausstellungsflächen angepasst haben. Das fordert die Gehirnwindungen, Betrachter werden erschlagen von Eindrücken, die um jede Ecke neu beginnen und immer neue Perspektiven und kunsthistorische Bezüge aufrufen.

Schuman-Preis 2019

Ein Beispiel dafür mag Thibaud Schneider sein, der in diesem Jahr offiziell als Preisträger unter den 16 Nominierten besonders hervorgehoben wird: „L'incrédulité de Saint Thomas d'après Le Caravage“; ausgestellt im Cercle Cité ...