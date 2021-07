Mudam-Direktorin geht zum 31. Dezember 2021 und will noch "eine reibungslose Übergabe gewährleisten."

Schluss nach vier Jahren

Suzanne Cotter verlässt das Mudam

Wieder muss der Spitzenposten des Mudam neu besetzt werden: Wie das Mudam in Kirchberg per Pressemeldung mitteilte, wird Direktorin Suzanne Cotter zurück in ihre Heimat Australien wechseln: "Nachdem sie ihre kuratorische Karriere über viele Jahre in Europa und den Vereinigten Staaten aufgebaut hat, kehrt Suzanne Cotter in ihr Heimatland zurück, um das renommierte Museum of Contemporary Art Australia in Sydney ab Januar 2022.“

„Es war ein großes Privileg, Direktor des Großherzog-Jean-Museums für moderne Kunst zu sein und sein Team aus talentierten und engagierten Fachleuten zu leiten. Ich bin dem Kuratorium zutiefst dankbar für seine unerschütterliche Unterstützung und für die Möglichkeit, mit vielen herausragenden Künstlern, Kreativen und Intellektuellen, mit den Partnern, Mäzenen und Unterstützern des Museums, sowohl national als auch international, zusammenzuarbeiten, um die Mission des Museums zu erfüllen und seinen Kurs für zukünftige Generationen zu bestimmen“, zog Suzanne Cotter Bilanz.

