Schluss mit hässlich

Vesna ANDONOVIC

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Dennoch überkommt wohl niemanden, der sich der Hauptstadt über den Ban de Gasperich nähert, ein Gefühl besonderer Harmonie und innerlichen Wohlbefindens. Dies liegt nicht am zusätzlichen Verkehrsaufkommen, das die Entstehung eines solchen urbanen Knotenpunkts per se generiert, sondern am Erscheinungsbild dieses neuen Viertels.