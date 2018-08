Schluss mit billig

Europaweit musste Ryanair hunderte Flüge streichen, weil Piloten und Kabinenpersonal streikten. In Luxemburg blieben Reisende von der Arbeitsniederlegung verschont.

So schnell kann der Urlaub ruiniert sein, bevor er überhaupt angefangen hat: Europaweit musste Ryanair hunderte Flüge streichen, weil Piloten und Kabinenpersonal streikten. In Luxemburg blieben Reisende von der Arbeitsniederlegung verschont. Bislang, denn ein Ende des Sozialkonflikts ist nicht in Sicht: Die Airline gab bislang kein Anzeichen dafür, dass sie auf die Personalforderungen eingehen will.

In Belgien äußert sich Flugbegleiter Sarkis Simonjan gegenüber der RTBF unumwunden: „On n'est pas là pour être les esclaves du XXIe siècle ...