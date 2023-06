Die vier Konzerte des Festivals für Alte Musik machen das Schloss im Norden des Landes auf neue Art zum Ziel eines reizvollen Sonntagsausflugs.

Musik in historischen Mauern

Klanggenüsse auf Viandens Schloss

Daniel CONRAD Die vier Konzerte des Festivals für Alte Musik machen das Schloss im Norden des Landes auf neue Art zum Ziel eines reizvollen Sonntagsausflugs.

Für Musikerinnen und Musiker hat die Bezeichnung „Musikant“ heute oft einen negativen Beigeschmack. Dabei sind es, laut Duden, „Instrumentalisten, die zu bestimmten Gelegenheiten, besonders zum Tanz, bei Umzügen, spielen“. Denn mit dem Begriff wird Musik zur „Gebrauchsmusik“, reine Unterhaltung, im schlimmsten Fall zum Nebengeräusch.

Rosch Mirkes aber zeigt im Rahmen des Festivals der Alten Musik auf dem Viandener Schloss, wie herrlich bunt musikalisches und respektvolles musikantisches Konzertieren nebeneinander sein kann. Der Leiter des Ensembles Ad Libitum und seine Gäste kümmern sich ab dem 18. Juni darum, in den historischen Mauern des Schlosses authentische und einzigartige Musikmomente erlebbar zu machen.



Und wo in Luxemburg kann man sonst schon ein Instrument wie eine Nyckelharpa oder einen Dulcian hören? „Öfter, als man denkt, aber leider zu wenig in der Öffentlichkeit. Deswegen machen wir diese Programme wie jetzt in Vianden, unter anderem, damit diese Kunst nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Mirkes. Dank ihm und seinem Fokus auf die Musikepochen des Spätmittelalters über die Renaissance bis zum Barock können die wenigen Experten im Großherzogtum und der Großregion ihre Instrumente mit einer langen Traditionslinie spielen.

Das Ensemble Ad Libitum steckt hinter dem Festival. Foto: Ensemble Ad Libitum

Vor Publikum und vor der Kulisse des Schlosses entsteht dabei eine besondere Atmosphäre, diese einzigartigen Klänge wirken zu lassen. Und das ist ganz im Sinne der Schlossfreunde und der Gemeinde Vianden, die froh seien, dass die Musik eines der schönsten Schlösser Europas auf andere Art belebt.

„Die Idee des Festivals entstand 2018, als für mich klar war, dass man hier etwas anderes anbieten müsste, als ein klassisches Programm – eben eins, dass näher mit dem einstigen Leben auf dem Schloss und der Geschichte des Ortes zusammenhängt. Leider hat die Corona-Pandemie einen deutlicheren Bezug und den generellen Aufbau des Festivals bisher schwierig gemacht. Aber mit der schon angepeilten Ausgabe im Jahr 2024 wird das ganz deutlich werden – darin wird es dann besondere Thematiken geben“, sagt Mirkes.

Nur Stillsitzen und Zuhören? Nein, die Formate der Konzerte sind oft ungewöhnlich. In der Ausgabe 2023 ist unter anderem ein Wandelkonzert durch das Schloss geplant. Foto: Festival Alte Musik Vianden

Doch auch schon jetzt tasten sich die Musikerinnen und Musiker oft genug in unbekanntes Fahrwasser vor. Der findige Festivalchef ist einmal mehr tief in die musikhistorischen Archive eingetaucht und lässt um Beispiel Musik von Lully fils – dem Sohn des berühmten Komponisten Jean-Baptiste Lully in Diensten von Louis XIV. – erklingen. „Das ist dann selbst für die Kenner etwas Besonderes, weil diese Musik jahrhundertelang nicht mehr gespielt wurde“, sagt Mirkes.

Tafeln zur passenden Musik

Sie kommt dann auch noch in einem besonderen Rahmen zur Geltung. In diesem Fall ist es nämlich wirklich echte Gebrauchsmusik – Musik, die für den Rahmen zum Schmaus an der Tafel geschaffen wurde. Und tatsächlich dürfen es sich dann auch die Gäste im Rahmen dieses Dinner-Konzerts lukullisch gut gehen lassen. „Und das im Festsaal Vic Abens, der schon für sich genommen einen Besuch wert wäre. Aber so kommen Musik, Genuss und historische Architektur ganz einzigartig zusammen“, betont Mirkes.

Doch nur in historischer Erinnerung zu schwelgen, soll es dann auch nicht sein. Einer der markantesten Luxemburger Jazzmusiker, Jitz Jeitz, wird sein Spiel mit den Klängen des Ensembles Ad Libitum vermischen. Cross-over wird das genannt und steht ganz am Anfang des Festivals für den Brückenschlag zwischen gestern und heute.

Nicht zu vergessen, das Wandelkonzert zum Abschluss: vom Schlafgemach über die Obere Kapelle, dem Saal Charles Arendt und die Waffenhalle geht es bis zum Finale in den Saal Vic Abens durch das Schloss. An den Stationen warten die Musikerinnen und Musiker in kleinen Besetzungen mit musikalischen Impulsen auf – passend zu den Räumen. Und das könnte selbst Insidern noch einmal neu zeigen, wie spannend so ein Rundgang durch längst bekannte Stätten werden kann. „Natürlich wollen wir das den Leuten schmackhaft machen“, sagt der Festivalchef. „So gibt es wirklich kein Argument mehr, nicht in den Norden zu kommen. Das Konzert lässt sich leicht zu einem breiteren Sonntagsausflug kombinieren. So etwas ist schlicht nicht alltäglich“, wirbt Mirkes augenzwinkernd.

Das Festival in Kürze Das Festival startet ab dem 18. Juni. Den Auftakt bildet ein Cross-over-Abend ab 18 Uhr im Rittersaal bei dem historisches Musikmaterial auf die musikalischen Ideen von Jitz Jeitz an der Bassklarinette und am Saxofon trifft. Am 24. Juni folgt im Festivalkalender ein „Dîner Musical“ voller kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten. Am 25. Juni geht es um 16 Uhr in die Trinitarierkirche, in der sich Klänge von Trompeten, Pauken und Orgel mischen werden. Den Abschluss bildet am 2. Juli ein Wandelkonzert ab 18 Uhr, bei dem nicht nur besondere Musik, sondern auch das Schloss erkundet wird. Alle Informationen gibt es per Tel. unter 8341081 oder unter:

www.castle-vianden.lu

