(AFP) - Die französische Schauspielerin Mireille Darc ist im Alter von 79 Jahren verstorben, wie ihre Familie am Montag französischen Medien bestätigte.

Die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren erfolgreiche Schauspielerin war in rund 50 Spielfilmen zu sehen. Die 1938 in Toulon geborene Französin, die mit wahrem Namen Mireille Aigroz hieß, wuchs zum Teil in der Schweiz auf.

Sie begann ihre Karriere 1959 in Paris, wo sie zunächst Schauspielkurse nahm und anschließend in mehreren Fernsehfilmen mitwirkte. Ihr Kinodebüt machte sie 1963 im Film Pouic-Pouic ron Jean Girault, in dem sie ein erstes Mal an der Seite von Louis de Funès auftrat, mit dem sie 1964 mit "Des pissenlits par la racine" einen weiteren Film drehte.

Sie trat ebenfalls mit dem französischen Schauspieler Alain Delon zusammen auf, mit dem sie nicht nur mehrere Filme drehte, sondern auch zeitweilig eine Beziehung hatte, und arbeitete auch mit dem Komiker Pierre Richard zusammen.

Mireille Darc war zwei mal verheiratet und litt zeitlebens unter einem Herzfehler, der ihre Karriere und ihr Privatleben immer wieder belastete. 2016 überlebte sie zudem zwei Schlaganfälle.

Sie war nicht nur in 78 Spielfilmen zu sehen, sondern produzierte auch als Regisseurin mehrere Kino- und Fernsehfilme.