Schauspieler Luke Perry gestorben

Der einstige Teenie-Schwarm aus "Beverly Hills, 90210" ist viel zu früh von uns gegangen.

(mth) - Der US-amerikanische Schauspieler Luke Perry ist tot. Der 52-Jährige sei am Montagmorgen in Los Angeles an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben, berichteten US-Medien am Montag. Der Schauspieler war bereits am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden und lag seitdem im Koma.

Luke Perry wurde in den 1990er Jahren vor allem durch seine Hauptrolle in der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ bekannt. Er hinterlässt seine Ex-Frau Rachel Sharp, die Mutter seiner beiden Kinder Sophie (18) und Jack (21).