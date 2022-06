Schauspieler Jean-Louis Trintignant gestorben

Er schrieb Film- und Bühnengeschichte, sein Leben war aber auch von mehreren Dramen geprägt.

(AFP) - Jean-Louis Trintignant, eine unumgängliche Figur des französischen Kinos und Theaters, ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben, wie seine Frau Mariane Hoepfner Trintignant der AFP in einer Pressemitteilung mitteilte. Der Schauspieler ist friedlich an Altersschwäche in seinem Haus im Département Gard, umgeben von seinen Angehörigen gestorben, so seine Frau. Seine Beerdigung wird im engsten Kreis stattfinden.

Er schrieb Filmgeschichte mit Claude Lelouchs „Un homme et une femme“, in dem er einen in Anouk Aimée verliebten Rennfahrer spielte. 1969 gewann er einen Darstellerpreis in Cannes für Costa Gavras' „Z“ und einen César als bester Schauspieler für Michael Hanekes „Amour“ (2012), einen Film, der mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

Seinen letzten Auftritt auf der großen Leinwand hatte er 2019 mit „Les Plus Belles Années d'une vie “, in dem er seine Partnerin Anouk Aimée und den Regisseur Claude Lelouch wieder traf. Er hatte auch einen Auftritt vor der Kamera bei der César-Zeremonie 2021, bei der er sehr geschwächt erschien.

Sein Leben war von mehreren Dramen geprägt, darunter der Tod seiner Tochter Marie, die ebenfalls Schauspielerin war und 2003 von ihrem Lebensgefährten, dem Sänger Bertrand Cantat, getötet wurde. Dieses Drama hatte in Frankreich für Aufruhr gesorgt und die Gewalt gegen Frauen ins Rampenlicht gerückt.

Der am 11. Dezember 1930 in Piolenc im Departement Vaucluse geborene Sohn eines Industriellen besuchte in Paris die Schauspielschule von Charles Dullin, bevor er 1951 sein Debüt auf der Bühne gab.



