Filmfestival

Sarajevo ehrt Vicky Krieps

Daniel CONRAD Jury erkennt der Luxemburgerin den Preis als beste Darstellerin zu.

Auch wenn sie den Preis nicht persönlich entgegennehmen konnte, wurde Vicky Krieps beim diesjährigen Filmfestival von Sarajevo am Wochenende als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Jury unter der Präsidentschaft des österreichischen Regisseurs und Drehbuchautors Sebastian Meise hob damit die Leistung der Luxemburgerin in ihrer Rolle als Kaiserin „Sisi“ in Marie Kreutzers Film „Corsage“ hervor.

Krieps hatte sich bereits bei den Filmfestspielen von Cannes Ende Mai für ihre „Sisi“ einen Preis sichern können. Der Film lief in der dortigen Wettbewerbssparte „Un Certain Regard“. Kinostart für Luxemburg ist schon in wenigen Tagen. Wie die Filmgesellschaft Samsa mitteilt, soll „Corsage“ ab dem 7. September in den Lichtspielhäusern des Großherzogtums zu sehen sein.

