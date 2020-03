Dokumentarfilm gewinnt in Genf „Festival du film et forum international sur les droits humains“.

Samsa Koproduktion "Collectiv" gewinnt Filmpreis

Die 18. Ausgabe des „Festival du film et forum international sur les droits humains“ in Genf FIFDH, die wegen des Coronavirus ausschließlich online stattgefunden hat, krönte am Sonntag den von Samsa Film koproduzierten Dokumentarfilm „Collectiv“ über Korruption in Rumänien. Dieser Film von Alexander Nanau erhält den von Stadt und Kanton ausgeschriebenen und mit 10.000 Schweizer Franken dotierten Grand Prix von Genf. Insgesamt wurden bei diesem Festival dreizehn Dokumentar- und Spielfilme ausgezeichnet.

Die Coronavirus-Epidemie hatte das Festival gezwungen, die öffentlichen Veranstaltungen abzusagen und stattdessen ein Online-Programm anzubieten. Hier wurde der größte Teil des ursprünglichen Programms in Form von Konferenzen über unter anderem klimatischen Notstand, Verteidigung der Grundrechte und Vermehrung der Bürgerrevolten auf der ganzen Welt aufgegriffen.

Die 27 Debatten und wichtigen Interviews wurden auf der Website des Festivals und anderen Plattformen übertragen. In zehn Tagen generierten sie laut FIFDH mehr als 55.000 Aufrufe auf YouTube und Facebook. Sie gaben rund 50 Gästen eine Stimme, darunter Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi, und Abdul Aziz Muhamat, ein Flüchtlingsaktivist.



Der Film "Collectiv" erzählt von gleich zwei dramatischen Ereignissen: dem Brand im Bukarester Club Colectiv und einem Skandal im Gesundheitswesen. Bei dem Brand im Nachtclub kommen 2015 27 Menschen ums Leben. 37 weitere sterben später in rumänischen Krankenhäusern an Infektionen, obwohl sie längst außer Lebensgefahr waren: Schuld daran sind bis zur Wirkungslosigkeit verdünnte Desinfektionsmittel.