Interview mit dem Historiker Stefan Krebs, der die Luxemburger Gedächtnisbank der Pandemie am Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) an der Uni Lëtzebuerg leitet.

Kultur 6 Min.

Sammeln für das Covid-19-Gedächtnis

Marc THILL Gespenstisch leere Straßen, ausgekaufte Regale in Supermärkten, von Kinderhand gemalte Botschaften in Fenstern – die Covid-19-Krise hat viele Gesichter, und die werden uns noch lange in Erinnerung bleiben, nicht nur in unserem eigenen, sondern auch in einem kollektiven Gedächtnis, von denen sich eines im Zentrum für Zeit- und Digitalgeschichte C2DH an der Uni Lëtzebuerg befindet.

Was sich alles über das Virus und seine Auswirkungen auf die Luxemburger auf der Plattform www.covidmemory.lu angesammelt hat, erklärt der Historiker Stefan Krebs. Stefan Krebs, das Institut für Zeitgeschichte ist in seiner Forschung ja eigentlich sehr nahe an der Gegenwart, und doch braucht es eine gewisse zeitliche Distanz, um solche plötzlichen Ereignisse wie die Corona-Krise zu analysieren. Wie hat das C2DH auf die Pandemie reagiert?

Als Historiker wollten wir uns aktiv in das Geschehen einbringen – daher die Idee einer Erinnerungsplattform ...