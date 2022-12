Sängerin Linda de Suza im Alter von 74 Jahren gestorben

Die portugiesischstämmige Sängerin Linda de Suza ist tot. Sie ist im Alter von 74 Jahren in einem französischen Krankenhaus gestorben.

Populär in Frankreich

Die portugiesischstämmige Sängerin Linda de Suza ist tot. Sie ist im Alter von 74 Jahren in einem französischen Krankenhaus gestorben.

(afp) - Die beliebte portugiesischstämmige Sängerin Linda de Suza ist am Mittwoch in Frankreich gestorben. Kurz zuvor war sie „wegen Atemnot und einer Covid 19-Infektion“ in das Krankenhaus von Gisors in der Normandie verlegt worden, wie ihr Agent der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

„Ihr Sohn Joäo Lança und ich haben den Schmerz, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Linda de Suza heute Morgen um 10.10 Uhr verstorben ist“, schrieb Fabien Lecoeuvre.

Sie war in den 1980er Jahren in Frankreich sehr populär und hatte mit der Erzählung über ihren illegalen Grenzübertritt mit einem „Pappkoffer“ als einzigem Gepäckstück die Gemüter erregt.

