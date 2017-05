(dpa) - Auf der diesjährigen Kunst-Biennale in Venedig wird viel gesponnen. Überall hängen Fäden, Wolle, Textilien von den Wänden. Flickenteppiche und Wollknäuel türmen sich in der Hauptausstellung im Arsenale. Überall dürfen Besucher mitmachen, sich beteiligen, mitnähen. Oft sitzen auch die Künstler mitten in ihren Kunstwerken. Werkstattatmosphäre. So wollte es die Kuratorin Christine Macel.



Nicht politische Thesen, sondern die Kunst um der Kunst willen: „Viva Arte Viva“, es lebe die Kunst, so das Motto der 57. Biennale, die traditionell zu den wichtigsten Schauen für zeitgenössische Kunst gehört und diesen Samstag für das Publikum öffnet. „Heute, in einer Welt voller Konflikte und Schocks, zeugt die Kunst von dem wertvollsten Teil, der uns menschlich macht“, erklärte Macel.