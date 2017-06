Von Pol Schock

Zwei Personen schauen auf einen Glaskubus. Sie sollen ihn aufmerksam bewachen. Etwa ein Dutzend Kameras sind außerdem auf den Kubus gerichtet, damit auch ja nichts entgeht. Doch in dem Glaskubus befindet sich nichts – absolut nichts, außer ein Fenster, durch das man die Skyline von New York sieht.

Gleich in der ersten Folge der neuen „Twin Peaks“-Staffel scheint Schöpfer David Lynch („Mulholland Drive“, „Lost Highway“) mit den Erwartungen seines Publikums zu spielen und dem Hype um seine Serie mit einem Hauch Sarkasmus zu begegnen. Denn nach mehr als 25 Jahren starren weltweit Millionen auf ihre Bildschirme, um zu wissen, wie es nun mit dem „Twin Peaks“-Universum weitergeht.

Doch erst einmal passiert nichts. David Lynch strapaziert die Geduld seines Publikums bis zum Äußersten. Wer die beiden ersten Staffeln nicht gesehen hat, wird sich nicht ansatzweise zurechtfinden – und wer noch nie einen Lynch gesehen hat, wird wohl verwirrt die Flucht ergreifen. Denn es scheint, als habe Lynch sich überlegt, sein Publikum zu testen: Nur wer die ersten Stunden durchhält, bekommt langsam so etwas wie eine normalen Plot präsentiert.



Und wie bei so vielen Werken von gestandenen Künstlern lässt man Lynch dieses Geduldsspiel durchgehen. Denn die beiden ersten Staffeln von „Twin Peaks“ kamen Anfang der 1990er einer Revolution gleich. Die Serie war rein oberflächlich betrachtet eine Krimiserie – doch eigentlich scherte sich Lynch nicht um so etwas Profanes wie Genreeinteilungen: Mystery- und Horrorelemente, dazu eine Seifenoper um äußerst attraktive Teenager und einen humorvollen FBI-Agenten mit einer Vorliebe für Kaffee. „Twin Peaks“ gilt als Sammelsurium von Stilen und Genres bar jeder Fernsehvernunft.



Und dazu wirkte das Ganze immer leicht daneben – Dialoge, die irgendwie disharmonisch klangen, als würden die Menschen zwar miteinander reden, aber nicht wirklich miteinander kommunizieren. Der Begriff des Surrealen trifft wohl am deutlichsten das Lynch-Universum.

Die (verzweifelte) Suche nach Sinn

Dessen eigentlicher Kniff bestand jedoch darin, dass „Twin Peaks“ eine Art Panoptikum einer Kleinstadt war. Nur vordergründig ging es um den Mordfall an der Schönheit Laura Palmer – gleichzeitig wurde der Mikrokosmos Kleinstadt gezeigt: Das Leben im Diner, häusliche Gewalt oder auch das heimlich geführte Bordell auf der kanadischen Seite der Kleinstadt. Es waren Geschichten in den Geschichten, die alle irgendwie miteinander verschränkt waren. Ein Konzept, auf das viele zukünftige Erfolgsserien wie „The Wire“ oder auch „Breaking Bad“ zurückgriffen.



Doch gleich mit der ersten Folge der dritten Staffel brechen Lynch und Frost mit diesem Kleinstadt-Blickwinkel: Wir befinden uns in New York und in South Dakota und (bis jetzt) nur gelegentlich in Twin Peaks. Hinzu kommt der mysteriöse „rote Raum“ – eine Art Parallelwelt, in der sich FBI-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) befindet.



Hier knüpft die Handlung an den Schluss der zweiten Staffel an: Am Ende übernahm das Böse in Form von Geist „Bob“ die Gewalt über den Körper von Dale Cooper. Seither läuft dessen böser Doppelgänger durch die Vereinigten Staaten und verübt fürchterliche Gewalttaten. Der Kaffeeliebende Cooper befindet sich hingegen weiterhin in der Zwischenwelt und kann sich erst befreien, wenn es ihm gelingt, seinen Doppelgänger wieder einzufangen. Das ist so etwas wie der rote Faden des roten Raumes.

Alles andere ist bis jetzt allzu kryptisch. Es gehört dabei zum Charm des Lynch-Universums, dass sämtliche Details Teil einer großen Metageschichte sein könnten, oder möglicherweise nur rein zufällig ohne Zusammenhang platziert sind. Gerade diese (verzweifelte) Suche nach Zusammenhängen und Sinn ist der Grund, weshalb man fasziniert das Geschehen weiterverfolgt. Nach dem Motto: Was soll das alles?

Oder, wie es Homer in „The Simpsons“ einmal pointiert über „Twin Peaks“ formulierte: „Brilliant! I have absolutely no idea what's going on."

Die dritte Staffel von „Twin Peaks“ läuft parallel zur US-Ausstrahlung immer in der Nacht vom Sonntag auf Montag auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.