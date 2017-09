Interview: Arnaud Magrini







Le musicien David Galassi, membre bien connu du groupe de hip-hop De Läb, est en phase finale de l'organisation du festival «Roots Town» mis sur pied avec De Läbbel et Itinérantes. Ce festival atypique aura lieu samedi à la Kulturfabrik. Son but: dynamiser et fédérer la culture urbaine.

La réputation de De Läb n'est plus à faire au Luxembourg après dix ans de scène. En revanche, on connaît moins De Läbbel, qui co-organise le «Roots Town Festival» samedi prochain à la Kufa. De quoi s'agit-il ?

De Läbbel est en quelque sorte un héritage de «De Läb». Avec quelques membres du groupe nous nous sommes dit : pourquoi pas faire un transfert de nos connaissances aux nouvelles générations, les encadrer et leur permettre de monter sur scène lors d'événements que nous organisons. On a remarqué que certains groupes jouent dans leur coin malgré le fait qu'ils ont du talent. On veut donc leur transmettre les moyens d'aller un peu plus loin. De Läbbel existe depuis 2013. Nous sommes donc encore en phase de développement.



David Galassi, du groupe De Läb, est l'un des pionniers du hip-hop au Luxembourg.

Le festival est dédié au hip-hop et à la culture reggae. C'est le premier du genre au Luxembourg. Pourquoi maintenant?

Parce que maintenant nous sommes prêts. Par ailleurs on a remarqué qu'il n'existait pas encore de festival sous cette forme. Les deux scènes existent au Luxembourg alors pourquoi pas booster les deux en même temps?

Le lien entre la culture hip-hop et la culture reggae n'est pas évident de prime abord. Quel genre d'alchimie en attendez-vous ?

Je pense que les deux styles marchent bien ensemble et qu'au fond, c'est une même culture. Ce sont des musiques qui ont tendance à être revendicatives, qui viennent de la rue, alors pourquoi ne pas mélanger ces deux publics et voir si justement une alchimie se crée.

Quelle est votre vision de l'évolution de la Street Culture dans le pays?

Avant, la Street Culture était plutôt ce qu'on appelle une sub-culture. Cela a fondamentalement changé. La culture hip-hop par exemple est devenue quasiment de la culture pop. A l'époque on pouvait voir des gens faire du break dance au sous-sol du Hamilius.

Aujourd'hui le grand théâtre organise la Breaking Convention qui est un événement de taille conséquente. Pareil pour le graffiti. Avant on retrouvait des graffs sur les murs ou les trains et c'était illégal. Aujourd'hui on retrouve cet art urbain dans les musées et l'on peut même gagner de l'argent avec. Cette sub-culture a tout de même fait son bout de chemin et entre maintenant dans le mainstream. C'est pour cela que le Roots Town Festival voit le jour. Pour revenir un peu aux racines de cette culture.

Comment avez-vous mis sur pied votre programmation? Quelles étaient vos envies et qu'est-ce qui était financièrement possible?

C'est une première édition et bien sûr il y a eu des compromis à faire. De même, on était un peu limité par le budget. Mais on a quand même réussi à rester fidèles à ce qu'on voulait programmer. Par exemple, certains groupes qu'on écoutait il y a dix ans et qui existent toujours viendront jouer lors du festival pour notre plus grand plaisir.



Parmi vos têtes d'affiche, on note Macka B, qui est originaire de Jamaïque. Comment avez-vous réussi à le faire venir au Luxembourg?

Il suffit de payer le prix qu'il demande... Non sérieusement, comme dans toute chose, il faut négocier un peu mais il semblait motivé par notre projet. Concrètement il habite en Angleterre, ce qui réduit certains coûts.

Pourquoi organiser cet événement à la «Kulturfabrik» d'Esch-sur-Alzette?

Pour nous c'était très clair dès le départ. C'est un lieu urbain, très beau, qui est cohérent musicalement avec notre projet. On ne pourrait pas passer du reggae n'importe où au Luxembourg.

Quel public espérez-vous?

Cela fait déjà un bon bout de temps que le reggae et le hip-hop existent. Donc même si ce sont des genres musicaux qui attirent beaucoup les jeunes, je pense que plusieurs générations peuvent s'identifier à ces musiques. J'ajouterai que pour le festival nous avons un programme à côté de la musique qui comprendra des workshops pour adultes et/ou enfants, des sports urbains, des jams de graffiti et autres afin de les introduire dans cette culture urbaine.

Ce festival est-il un one-shot ou bien est-ce le début d'une aventure ?

Personnellement, je ne vois pas comment on peut mettre autant d'énergie à créer quelque chose, une identité, sans y voir quelque chose de pérenne. Il en va de même pour mes projets que je ne vois pas comme éphémères mais comme quelque chose que plus tard j'aimerais transmettre.

«Roots Town Festival» le samedi 16 septembre à partir de 15 heures à la «Kulturfabrik», 116, rue de Luxembourg, Esch. Entrée: 35 euros (30 euros en prévente).

