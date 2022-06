Im letzten Moment musste das Konzert der Rolling Stones abgesagt werden. Mick Jagger hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Rolling-Stones-Konzert in Amsterdam wegen Corona abgesagt

(dpa) - Das Konzert der Rolling Stones in Amsterdam ist im letzten Moment abgesagt worden. Leadsänger Mick Jagger (78) ist mit dem Coronavirus infiziert, wie Konzertveranstalter Mojo am Montag mitteilte. Bei Jagger sei gerade das Virus festgestellt worden, er habe den Saal soeben krank verlassen. Bei Facebook entschuldigte sich der Sänger am Abend für die kurzfristige Absage. „Danke euch allen für eure Geduld und euer Verständnis“, schrieb er.



Die britische Rockband sollte ab 20.45 Uhr die Bühne in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam betreten. Das Konzert soll nach Angaben des Veranstalters nachgeholt werden. Ein Datum stehe aber noch nicht fest. Unklar ist noch, was die Erkrankung von Jagger für die weiteren geplanten Konzerte der Stones-Tournee hat. Für Freitag war ein Auftritt in Bern angesagt, in der nächsten Woche in Mailand. Am Ende des Monats soll die berühmte Band in London auftreten.

