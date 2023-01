Das Musikmagazin hat seine aktualisierte Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten veröffentlicht. Viele spielten auch schon in Luxemburg.

Kultur 9 2 Min.

Die 200 besten Sänger aller Zeiten

Rolling Stone wählt Aretha Franklin als „beste Sängerin“

Das Musikmagazin hat seine aktualisierte Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten veröffentlicht. Viele spielten auch schon in Luxemburg.

(dpa/dme) – US-Soulsängerin Aretha Franklin (76, „Respect“) führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins „Rolling Stone“ an. Das Blatt veröffentlichte zum Start ins neue Jahr eine aktualisierte Liste der „200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten“. Die Plätze zwei und drei belegen R&B-Star Whitney Houston und Soulpionier Sam Cooke, der mit „A Change is Gonna Come“ einen der wichtigsten Songs der US-Bürgerrechtsbewegung sang.

Konzertfotos erinnern an legendäre Star-Auftritte in Luxemburg Stewart, Cocker und Co: Serge Waldbillig hat in seinem Fotoarchiv Aufnahmen legendärer Luxemburger Konzerte aufgespürt.

„Rolling Stone“ veröffentlichte erstmals 2008 eine Liste der 100 größten Sängerinnen und Sänger. Zur nun veröffentlichte Aktualisierung schrieben die Autorinnen und Autoren: „Bevor Sie anfangen zu lesen (und zu kommentieren), denken Sie bitte daran, dass dies die Liste der größten Sängerinnen und Sänger ist, nicht die Liste der größten Stimmen.“



4 Mariah Carey war am 26. März 2016 in der Rockhal zu Gast. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Mariah Carey war am 26. März 2016 in der Rockhal zu Gast. Foto: Claude Piscitelli Stars wie Rod Stewart kamen Anfang der 1980er-Jahre nach Luxemburg - und der Fotograf Serge Waldbillig nahm sie auf. Foto: Serge Waldbillig Ray Charles war mehrmals da - zum Beispiel im Oktober 1973. Foto: LW-Archiv Andrew Fletcher, Dave Gahan, Martin Gore und Alan Wilder (Depeche Mode) live im Rainbow Club in Oberkorn (L) am 30. März 1982. Foto: Serge Waldbillig

Auf Platz 5 findet sich mit Mariah Carey die erste Künstlerin, die auch schon mal im Großherzogtum zu Gast war (2016, Rockhal). Auch Ray Charles und Stevie Wonder haben in ihrer Karriere bereits luxemburgische Bühnenluft geschnuppert. Die achtplatzierte R'n'B-Ikone Beyoncé ist hingegen noch nie in Luxemburg aufgetreten.

Dave Gahan und das fehlende Ei von Oberkorn Mit Depeche Mode wurde Dave Gahan berühmt. Ein früher Tourstopp in Luxemburg 1982 schaffte es in die Diskographie. Am Montag wird Gahan 60.

Der legendäre Frontmann Freddy Mercury belegt Platz 14 und war mit Queen auf ihrer ersten Europa-Tour im Oktober 1973 im „Le Blow Up“ zu Gast, auch Bob Dylan (15.) und Prince (16.) waren bereits auf luxemburgischen Bühnen unterwegs.

Das britische Stimmwunder Adele schaffte es auf Platz 22, zehn Plätze dahinter findet sich David Bowie, auf Platz 36 rangiert Nirvana-Sänger Kurt Cobain. Die unverkennbare Stimme von Louis Armstrong belegt Platz 39. Auch Rod Stewart findet sich unter den besten 50 (49) und war bereits zweimal in Luxemburg zu Gast.

The Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (Platz 52) dürfte mit rund 60.000 Rockfans das größte Publikum auf luxemburgischen Boden vor sich gehabt haben. Das Konzert auf dem Kirchberg im Jahr 1995 gilt bis heute als größtes Konzert des Landes.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Links die 30 Meter hohe Stahlkobra auf der Bühne, die Feuer spie, als Mick Jagger auf die Bühne trat. Foto: LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Links die 30 Meter hohe Stahlkobra auf der Bühne, die Feuer spie, als Mick Jagger auf die Bühne trat. Foto: LW-Archiv Keith Richards, Gitarrist aus Leidenschaft. 60.000 Fans waren damals gekommen - es war für Luxemburg das "Jahrhundertkonzert". Links die 30 Meter hohe Stahlkobra auf der Bühne, die Feuer spie, als Mick Jagger auf die Bühne trat. Foto: LW-Archiv Zweieinhalb Stunden dauerte das Konzert. Monatelang hatten die Verhandlungen und Vorarbeiten gedauert.

Die „Rolling Stone“-Liste sorgt im Netz aber auch für Kritik. In der britischen Zeitung „Daily Mail“ hieß es: „In den Top Ten auf der Rolling-Stone-Liste gibt es keine großen Überraschungen, außer dass Dion übergangen wurde.“ Weitere bekannte Musikerinnen und Musiker, die es nicht auf die Liste schafften, sind unter anderem Dionne Warwick und Sting.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.