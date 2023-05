Nach einem schweren Verkehrsunfall im Jahr 2011 war der charismatische Gitarrist und Sänger auf medizinische Betreuung angewiesen.

Babyoil-Sänger

Rockmusiker Sébastien Peiffer ist tot

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Jahr 2011 war der charismatische Gitarrist und Sänger auf medizinische Betreuung angewiesen.

(tom) - Der ehemalige Sänger und Gitarrist der Luxemburger Band Babyoil, Sébastien Peiffer, ist tot. Das schrieb seine Familie bereits am 19. Mai auf Facebook. Auch die Kulturfabrik Esch gedachte des Sängers auf ihrer Seite in den sozialen Medien.

Peiffer war mit der Postpunk-Band Babyoil seit deren Gründung 1995 und einer Neugründung 2005 lange eine feste Größe in der Luxemburger Alternative-Rock-Szene und auch darüber hinaus. Im September 2010 gastierte er in Berlin bei der Luxemburger Rocknacht; im Vorbericht hieß es: „Babyoil [sind] eine der Bands, deren Wirken man gerne verfolgt. Zuhause zählen sie zu den Besetzungen, die bereits eine Vielzahl an Bühnen, Bars und Festivals im In- & Ausland rockten.“ Zuhause beschäftigte sich Peiffer auch noch auf andere Weise mit Musik - als Mitarbeiter beim mittlerweile nicht mehr existenten Radiosender DNR.

Tragischer Unfall

An einem Morgen im September 2011 kam dann der Moment, der alles veränderte: „Sebb“, damals 35, wurde in der Nähe des Luxemburger Hauptbahnhofs von einem Bus angefahren und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er fiel ins Koma und war danach dauerhaft auf medizinische Hilfe und Rehabilitationsmaßnahmen angewiesen.



Seine Musikerkollegen hatten im Frühjahr 2013 unter dem Motto „The Army of Butterflies“ (in Anlehnung an das letzte gemeinsam aufgenommene Album von Babyoil) ein großes Benefizfestival in der Rockhal auf die Beine gestellt, dessen kompletter Erlös in Peiffers Behandlungskosten floss.

<a href="https://babyoil.bandcamp.com/album/assume-nothing">Assume Nothing by Babyoil</a>





