(mth) - Zwei mal musste das ursprünglich für den vergangenen 11. November geplante Shakira-Konzert in der Rockhal bereits verschoben werden. Einmal im Juni, wegen "Terminüberschneidungen" und dann im November wegen gesundheitlicher Probleme der Künstlerin.

Jetzt scheint es jedoch zu klappen: Am Mittwoch gab die Rockhal bekannt, dass die Popikone am kommenen 19. Juni in Belval auftreten wird - falls nicht erneut etwas schief geht. Also: Daumen drücken, dass es diesmal klappt! Karten gibt es übrigens keine mehr, das Konzert ist ausverkauft.