P!nk, Bastille, Charlotte Gainsbourg, Paul Kalkbrenner und viele mehr haben sich am Donnerstag am ersten Tag beim Open Air in Belgien die Ehre gegeben.

Kultur 18 1

Rockfestival in Belgien: Tag eins bei Rock Werchter

Das Rock Werchter wird bis Sonntag noch mehr als 150.000 Fans anziehen. Am ersten Tag haben sich P!nk, Bastille, Charlotte Gainsbourg, Paul Kalkbrenner und viele mehr bei dem beliebten Open Air Festival in Belgien die Ehre gegeben.

Von Julie Gatto - Was haben Muse, P!nk, Macklemore, Charlotte Gainsbourg, Mumford and Sons und The Cure gemeinsam? Sie, und viele andere Musikerkollegen, gehören zum diesjährigen Line-up des Rock Werchter, das noch bis Sonntag über 150.000 Fans anziehen wird – unter ihnen auch zahlreiche Luxemburger, die, Jahr für Jahr, den Weg in das kleine flämische Dorf, südlich von Brüssel, finden.

18 Schauspieler Jacob Basil Anderson erfreut sich nicht nur wegen "Game of Thrones" Beliebtheit, sondern auch als Musiker aka Raleigh Ritchie. Foto: Julie Gatto

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Schauspieler Jacob Basil Anderson erfreut sich nicht nur wegen "Game of Thrones" Beliebtheit, sondern auch als Musiker aka Raleigh Ritchie. Foto: Julie Gatto Ja, das Echo der Fans war eindeutig: Sie wollen mehr! Foto: Julie Gatto Foto: Julie Gatto Die vorderen Plätze sind sichttechnisch nun mal die besten. Foto: Julie Gatto In den Festivalrucksack gehörte für Viele auch das altmodische, aber doch zeitlose Fanplakat. Foto: Julie Gatto Vance Joy spielt seinen Indie Pop nicht nur auf der Gitarre, sondern greift zuweilen auch zur Ukulele. Foto: Julie Gatto Die Indie-Rocker von Bastille stehen ebenfalls bereits am ersten Festivaltag auf der Bühne. Foto: Julie Gatto Foto: Julie Gatto Richard Ashcroft wurde als Frontmann von Verve bekannt und ist seit 2000 solo unterwegs. Foto: Julie Gatto Die Band Elbow liefert britischen Rock direkt aus Manchester. Foto: Julie Gatto Die Festivalgänger arrangierten sich auf unterschiedliche Weise mit der Hitze. Foto: Julie Gatto Trinkbecher stapeln gehörte genauso dazu wie... Foto: Julie Gatto ...einfach mal die Palme an die Luft zu lassen. Foto: Julie Gatto Am Abend traten die Headliner auf. Foto: Julie Gatto Klar, dass dazu auch der Berliner Techno-DJ Paul Kalkbrenner gehörte. Foto: Julie Gatto Ebenso wie Charlotte Gainsbourg, die - neben ihrer Schauspielkarriere - bisher sechs Alben veröffentlicht hat. Foto: Julie Gatto Foto: Julie Gatto Da kam schnell die richtige Stimmung auf. Foto: Julie Gatto

Am Donnerstag verlief der erste Tag des belgischen Festivals „Rock Werchter” reibungslos. Zwar waren dieses Jahr die Kombi- und Tagestickets nicht ausverkauft, doch machte sich das höchstens beim Andrang an den Trink- und Essbuden bemerkbar.



P!nk setzt erste Glanzpunkte

Am ersten Tag durften die Besucher sich auf Künstler wie Raleigh Ritchie - der vielen Lesern vor allem wohl als „Greyworm” aus der TV-Serie „Game of Thrones” bekannt sein dürfte -, Richard Ashcroft, Vance Joy, Charlotte Gainsbourg, Bastille, Paul Kalkbrenner oder Elbow freuen.

Höhepunkt des Tages aber war der Auftritt von P!nk. Die Powerfrau bot den Fans eine unvergessliche Show mit Glitzerkostümen, beeindruckenden Tanzeinlagen und einer umwerfenden Stimme.

Bei Rock Werchter kommen die Fans dieses Jahr mit 95 Auftritten an vier Tagen wieder voll auf ihre Kosten. Das Festival hat sich seit 1974 zu einem der weltweit größten Open-Air-Festivals entwickelt.

2014 wurde das Rock Werchter sogar als „best festival in the world“ ausgezeichnet.