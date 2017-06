(ham) - Es gehört neben Glastonbury, Roskilde und Sziget zu den „Big Four“ der europäischen Szene und wurde in den letzten zwölf Jahren sechs Mal mit dem Arthur Award als bestes Musikfestival ausgezeichnet: das Rock Werchter in Belgien.

Das Open-Air in der kleinen flämischen Gemeinde Rotselaar wurde 1975 aus der Taufe gehoben. Damals noch als „Rock & Blues“ in Werchter sowie der belgischen Ortschaft Torhout. Auf dem Programm standen damals sechs Bands: Vulgus, Hold-up, Sock and Soul, Banzai, Stormy Monday und Kandahar, allesamt für Gagen um die 150 Euro.



Ein Ticket sollte den Besucher umgerechnet drei Euro kosten. Heute sind es 100. Beeindruckend ist auch das Zuschaueraufkommen in den vier Jahrzehnten seit der Gründung: 7 Millionen Fans dürften in den letzten 43 Jahren auf dem Gelände passiert sein, 70 Prozent davon aus Belgien.

Und auch das Areal ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. Reichten 1979 noch sechs Hektar aus, ist das Festivalgelände mittlerweile doppelt so groß. Laut dem belgischen Rundfunk BRF produziert ein Besucher um die 800 Gramm Abfall pro Tag und verbraucht rund anderthalb Meter Toilettenpapier pro Toilettengang. 1975 reichte noch eine Frittenbude, mittlerweile sind es über 500 Stände, die für Leib und Magen sorgen.



Beliebt auch in Luxemburg



Dass das Festival auch bei Musikliebhabern aus Luxemburg beliebt ist, zeigt folgende Statistik: Die Gäste aus dem Großherzogtum machen nach den Belgiern, Niederländern, Franzosen, Deutschen und Briten die sechstgrößte Bevölkerungsgruppe beim Open-Air aus. „In den letzten Jahren wurden rund 8 000 Tickets von Partnern in Luxemburg abgesetzt“, so Sprecherin Nele Bigaré jüngst gegenüber dem Luxemburger Wort.

Und die werden sich auch dieses Jahr wieder den Platz vor den drei Bühnen mit rund 80 000 weiteren Fans teilen müssen. Das viertägige Festival ist nämlich auf 88 000 Besucher täglich ausgelegt, knapp 70 000 davon im Besitz eines Kombitickets. Der Rest geht an Tagesbesucher, womit die Zahl der Einzelbesucher die 140 000-Marke erneut knacken dürfte. Und auch die Campingplätze dürften dieses Jahr wieder aus allen Nähten platzen: Mehr als 60 000 Menschen werden vor Ort ihre Zelte aufschlagen.



Ein heterogenes Line-up



Was die geboten bekommen, ist auch dieses Jahr wieder ein Programm der Superlative. Seit Jahren rühmen sich die Organisatoren mit einem heterogenen Mix aus Lokalmatadoren, Newcomern und Top-Acts. Zu den Headlinern zählen Arcade Fire, Kings of Leon, Radiohead, Linkin Park, Alt-J und Foo Fighters.

Daneben sorgen Bands und Künstler wie Prophets of Rage, Imagine Dragons, Chainsmokers, Beth Ditto, Lorde, White Lies, Birdy, Blink 182, Milky Chance, Crystal Fighters, Passenger, Kodaline, The Lumineers, Soulwax und die Dropkick Murphys für die nötige musikalische Vielfalt.

Last-Minute-Besucher müssen allerdings enttäuscht werden: Das Festival ist bis auf wenige Tagestickets (Donnerstag) wieder restlos ausverkauft.

Wer im Besitz eines Tickets ist, und sich auf den Weg nach Werchter macht, dem legen die Organisatoren die öffentlichen Transporte ans Herz. Das Ticket gilt nämlich auch als Zugpass in Belgien. Ab Louvain und Aarschot fahren dann im Minutentakt Busse zum Festivalgelände.

Für Autofahrer sind erneut zahlreiche Parkplätze vorgesehen. Das Festival ist bereits auf dem Brüsseler Ring ausgeschildert. Man sollte sich laut Organisatoren unbedingt an die Beschilderung halten und nicht dem Navigationsgerät trauen. Besonders stark dürfte der Andrang am Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr werden. Am Besten sei eine Anreise vor Mittag.