Rockband-Gründer Spencer Davis gestorben

Der legendäre walisische Musiker erlag im Alter von 81 Jahren einer Lungenentzündung.

(dpa/jt) - Der Rockmusiker Spencer Davis ist tot. Der Gründer der Spencer Davis Group sei am Montag im Alter von 81 Jahren im Krankenhaus gestorben, sagte sein Manager Bob Birk am Dienstag in New York.

Davis sei dort wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. „Er war ein hochmoralischer, sehr talentierter, gutmütiger, extrem intelligenter, großzügiger Mann.“ Er hinterlasse seine Partnerin June und drei erwachsene Kinder.

Der 1939 in Wales geborene Davis hatte in den 60er Jahren die nach ihm benannte Band gegründet, die bald mit Songs wie „Keep On Running“ und „Somebody Help Me“ Erfolge feiern konnte. Der Bandgründer konnte nicht nur singen, er beherrschte auch die Gitarre, Keyboards und Mundharmonika. Mit Größen wie den Rolling Stones oder The Who ging die Spencer Davis Group gemeinsam auf Tournee.

„Ein humorvoller und freundlicher Mann“

Bill Wyman, der zwischen 1962 und 1993 als Bassist bei den Rolling Stones spielte, verabschiedete sich auf Facebook von seinem langjährigen Freund. „Ich traf ihn 1966 zum ersten Mal, als die Spencer Davis Group die Rolling Stones auf unserer UK-Tour begleitete“, erinnert sich der 83-Jährige. „Wir wurden gute Freunde und sind es bis heute geblieben.“

Davis sei „ein sehr netter, humorvoller und freundlicher Mann“ gewesen, aber auch ein seltener Charakter, „weil er einen Abschluss in der deutschen Sprache hatte, in der er scherzhafte Dinge in meine Gästebücher schrieb“.

In den 70er Jahren zog Davis nach Kalifornien, nahm später Solo-Alben auf, arbeitete mit anderen Musikern zusammen und tourte um die Welt. Der Waliser hatte auch einen starken Bezug zu Deutschland: Anfang der 60er Jahre studierte Davis in West-Berlin und trat später häufig in der geteilten Stadt auf. Den Fall der Berliner Mauer verfolgte er 1989 vor Ort gemeinsam mit seinem Sohn.