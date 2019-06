The Cure, Tool, Weezer oder Years and Years: Auch am zweiten Tag wurde den 88.000 Musikliebhabern ein unvergesslicher Tag geboten.

Rock Werchter: Zeitreise mit The Cure und Kylie

(JuG) - Rock Werchter zieht seit Jahrzehnten ein internationales Publikum an, dank dem garantiert beeindruckenden Line-Up. Dieses Jahr wurden Festivaltickets in 109 Ländern verkauft. Neben den selbstverständlichen Ländern wie Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland, sind auch Luxemburg, England, Irland, Israel und Finnland am besten in Werchter vertreten.

Kylie begeisterte ihre Fans mit einer farbenfrohen Bühnen-Show, mehreren Kostüm Änderungen und ihren bekanntesten Ohrwürmern aus allen Jahrzehnten, wie „Loco-Motion", „I should be so lucky" oder „Can't get you out of my head".

Janelle Monae auf dem Rock Werchter Foto: Julie Gatto Anja sind für ihre Lieblingsband extra aus Deutschland, respektiv Griechenland angereist! Foto: Julie Gatto

Mittlerweile sehen zahlreiche Besucher das Open Air jeden Sommer fast als Tradition, aber je nach Line-Up finden auch regelmäßig neue Gesichter den Weg ins kleine belgische Dorf in der Nähe von Leuven. Vicky aus Griechenland zum Beispiel, hat entschieden kurzfristig ihren Urlaub in Belgien zu verlängern um ihre Lieblingsband „Tool“ live erleben zu können. Neben ihr in der ersten Reihe steht auch Anja, die extra aus Deutschland für „The Cure“ angereist ist.

Ikonen aus den 80ern

Kylies Show gehörte ohne Zweifel zu den Höhepunkten des Tages. Lange vor Beginn des Konzerts hatte sich das Zelt „The Barn“ schon mit Fans gefüllt. Die Pop Ikone begeisterte ihre Fans mit einer farbenfrohen Bühnen-Show, mehreren Kostüm-Änderungen und ihren bekanntesten Ohrwürmern aus allen Jahrzehnten, wie „Loco-Motion“, „I should be so lucky“ oder „Can’t get you out of my head“.

Olly Alexander von Years and Years bot einen unterhaltsamen und berührenden Auftritt Foto: Julie Gatto

Olly Alexander von Years and Years bot einen unterhaltsamen und berührenden Auftritt Foto: Julie Gatto Härter wurde es dann bei Bring Me The Horizon, die die Fans zum Moshpit aufforderten. Foto: Julie Gatto Der Hit von Weezer "Island in the Sun" hätte nicht besser zum Wetter passen können. Foto: Julie Gatto Am zweiten Festivaltag waren The Cure Headliner. Foto: Julie Gatto Janelle Monae auf dem Rock Werchter Foto: Julie Gatto Die Band "Jungle" brachte das Zelt mit ihren Brit Wave Hits zum tanzen. Foto: Julie Gatto Nach 13 langen Jahren kehrte die progressive Band um Maynard James Keenan wieder zurück nach Werchter um die zahlreichen Fans ganz auszupowern. Foto: Julie Gatto Nothing but Thieves auf dem Rock Wercht Foto: Julie Gatto Schwedische Sängerin Robyn im Klub C. Foto: Julie Gatto Indie Rocker Kurt Vile begleitet von The Violators Foto: Julie Gatto

Auch Robert Smith mit dem unverwechselbaren Make-up und die anderen Mitglieder von „The Cure“ boten den Fans über zwei Stunden lang einen überzeugenden Auftritt, inklusive Kult-Hits wie „Friday I’m in love“, „Lovesong“ und „Boys don’t cry“.

Zum Abschluss betraten Tool kurz nach Mitternacht die Hauptbühne. Nach 13 langen Jahren kehrte die progressive Band um Maynard James Keenan wieder zurück nach Werchter um die zahlreichen Fans ganz auszupowern.